Afrique: CAN 2021 - Diyaa El Sayed (coach adjoint Égypte) "Nous félicitons le Sénégal"

interview

L'Égypte s'est inclinée en finale de la CAN 2021 devant le Sénégal ce dimanche à Yaoundé. La différence s'est faite dans les séances de tirs au buts (4-2) à la suite d'un 0-0 après les prolongations. S'exprimant face à la presse, le sélectionneur adjoint des Pharaons, Diyaa El Sayed a exprimé la déception de son groupe et a félicité le Sénégal pour avoir décroché ce trophée.

Journaliste- Comment analysez vous ce match?

La rencontre a été très longue. Nous étions vraiment fatigués. C'est la 4éme fois que nous jouions 120 minutes dans cette compétition. Nous remercions nos joueurs pour leur performance et nous félicitons le Sénégal pour avoir gagné le trophée. Oui l'Égypte n'a pas pu gagner et nous nous excusons auprès de la population égyptienne pour cela. Les garçons ont bien joué et ils ont conjugué beaucoup d'efforts. Nous avons d'autres échéances à venir notamment les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 en mars face au Sénégal et nous espérons nous qualifier.

Journaliste-Comment analysez les performances de vos jeunes joueurs qui sont rentrés dans le match à la place de certains cadres?

Il y a eu des blessures dans notre équipe notamment El Shennawy et Fatouh qui n'ont pas pu jouer cette finale et ces nouveaux qui ont joué la compétition pour la première fois nous ont honorés. Malgré les difficultés, nous sommes arrivés à ce niveau. Nous avons rencontré le pays organisateur, le Cameroun mais nous sommes passés pour être à ce niveau. Je félicite le Sénégal mais il y a eu beaucoup d'efforts que nous avons consentis. Notre équipe a un avenir brillant et nous allons continuer jusqu'à la qualification pour la Coupe du Monde.

Journaliste-Comment comptez-vous préparer les play offs de mars pour les qualifications de la Coupe du Monde ?

Avant la prochaine échéance, cette équipe a déjà travaillé ensemble depuis 4 mois. Nous avons participé aux compétitions, aux qualifications , nous avons participé à la Coupe Arabe. Nous venons de disputer la CAN et je pense que nous sommes arrivés à 9O pourcent de ce qu'il fallait avoir pour aborder ce barrage . Nous sommes confiants et nous avons aussi confiance en nos joueurs.

Journaliste-Quel a été l'impact de Mohammed Salah sur le terrain, quel est son état d'esprit à la défaite?

Salah est un grand joueur. Son sentiment, c'est celui de n'importe quelle personne après une défaite. Aujourd'hui il avait l'engagement, l'envie de gagner, Il a déjà remporter plusieurs compétitions en club mais il voulait gagner aujourd'hui avec l'équipe nationale. Mais malheureusement on a perdu mais on est confiant qu'on ira en coupe du monde avec Mohammed Salah. Il faut préciser qu'il est vraiment très triste puisqu'il n'a pas pu gagner cette compétition.

Journaliste-Ne pensez-vous pas que si vous aviez changé de stratégie ce soir, vous pourriez quand même gagner ce match ?

Bien sûr que nous avions eu des difficultés dans ce tournoi. Vous savez, les équipes qui ont une histoire sont souvent mises en difficultés. Nous avons démarré timidement face au Nigeria. Nous avons eu des rencontres face aux grandes équipes à savoir, la Côte-d'Ivoire, le Maroc, le Cameroun et le Sénégal. Je peux dire qu'il y a eu de la progression surtout avec la confiance que nous avons en nos joueurs.