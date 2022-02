Afrique: CAN 2021 / Sadio Mané - " Gagner cette compétition a toujours été un rêve pour moi "

interview

Elu " Meilleur joueur " de la CAN 2021, c'est un Sadio Mané très heureux qui rentrera lundi au pays après avoir remporté la compétition avec les Lions. Juste après la finale, l'attaquant de Liverpool n'a pas caché ses émotions et son plaisir d'avoir enfin gagné une Coupe d'Afrique avec le Sénégal. Un trophée qui, pour lui, restera le plus important de sa carrière.

Journaliste - Vous avez remporté beaucoup de trophées dans votre carrière mais on vous a vu rarement comme ça. C'est le plus beau moment de votre carrière ?

Je l'ai dit après la CAN 2019 et je vais le répéter. Pour moi, la CAN est le meilleur de tous les trophées que je gagnerai dans ma carrière et dans ma vie. Les autres seront des bonus. Gagner cette compétition a toujours été un rêve pour moi et je l'ai fait avec l'ensemble de mes coéquipiers. Je suis heureux et fier et je n'ai pas les mots.

Journaliste - Quand vous voyez les larmes des supporters, est-ce que vous mesurez l'impact de votre victoire sur le Sénégal ?

Personnellement, c'est comme si je vis un rêve. Je n'arrive même pas à croire. Je ne sais pas comment ils seront au pays ce soir mais je sais que ça va être incroyable et on a hâte de rentrer.

Journaliste - Racontez-nous un peu vos émotions après votre pénalty raté et les séances de tirs au but. C'était un vrai film hollywoodien.

Vous savez, moi et les pénalty, c'est une longue histoire. Rater un pénalty peut arriver dans le football. J'ai 29 ans et j'ai de l'expérience par rapport à ça. Malgré le pénalty raté dans le match, je n'ai pas douté. Et même si on n'avait pas gagné ce trophée, la vie va continuer. Mais heureusement qu'on l'a fait, Dieu nous a aidé et je vais continuer à tirer les pénalty.