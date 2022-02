Cote d'Ivoire: Lutte contre les feux de brousse - Deux tiers des villages de Taabo impactés en deux semaines

Taabo, à en croire les statistiques du ministère des Eaux et Forêts, fait partie des zones qui enregistrent le plus de feux de brousse, chaque année, en Côte d'Ivoire. D'où le choix de ce département pour démarrer, le 4 février, la campagne de sensibilisation 2022 contre ce phénomène.

A en croire le préfet de Taabo, Georges Gombagui, en deux semaines, les feux de brousse ont impacté plus des deux tiers des villages du département. Selon lui, " l'évaluation du préjudice est en cours, mais nous avons des hectares de plantations de café, de cacao, de palmiers qui sont partis en fumée, notamment à Taabo-village, Awouadi, Singrobo, Aheremou 2, Kokotikouamékro et Kotiessou ". Et de prévenir : " Désormais, c'est la tolérance zéro pour tous les acteurs volontaires ou involontaires de feux de brousse. Nous serons intransigeants ". Il a annoncé dans ce sens la signature prochaine d'un arrêté préfectoral à la charge des chefs de village, pour mettre en application ces nouvelles mesures et sur lesquelles " le corps préfectoral va veiller attentivement ".

Cette campagne de sensibilisation contre les feux de brousse est mise en œuvre par le Comité national de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse (Cndfb) et va toucher principalement les localités situées le long de l'Autoroute du Nord jusqu'à Tiébissou.

Elle a été officiellement lancée par la directrice générale des Forêts et de la faune, le général Elvire Mailly Zouzou, qui a mis en garde tous les auteurs de feux de brousse criminels et menacé de leur appliquer la rigueur de la loi.

" Nous allons mener des enquêtes et en cas de confirmation d'actes criminels, nous allons prendre les dispositions pour que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur ", a-t-elle prévenu. Cette fermeté de l'autorité n'épargne pas les coupables d'incendies accidentels, toutes les populations étant soumises à l'obligation d'observer les règles de prudence, notamment en cette période de saison sèche.

La rencontre s'est déroulée en présence des autorités administratives et coutumières et des forces vives du département. La représentante du ministre Alain-Richard Donwahi a appelé à une implication de tous pour " éviter les catastrophes et sinistres observés chaque année ".

Dans son discours franc et mobilisateur, le général Elivre Mailly Zouzou a mis en exergue le rôle des chefs de village dans l'éducation environnementale des populations. Elle a enfin remobilisé les Ong et comités villageois de lutte contre les feux de brousse tout en leur rappelant leur feuille de route.