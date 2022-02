Afrique: CAN 2021 / Kalidou Koulibaly - " On a montré qu'on est de vrais lions "

interview

Remporter au moins une CAN avec le Sénégal, c'est l'objectif que s'était fixé Kalidou Koulibaly lorsqu'il portait le maillot des Lions pour la première fois. Objectif désormais atteint. Le défenseur n'a donc pas caché sa joie au moment de réagir au sacre de son pays à la CAN 2021 ce dimanche.

Kalidou Koulibaly, vos sentiments après avoir remporté la CAN 2021

On savait que ça allait être difficile, on nous critiquait et certains ne nous voyaient pas en finale. Mais on a montré qu'on est de vrais lions, avec une mentalité exceptionnelle, un groupe exceptionnell. Aujourd'hui nous sommes les premiers à jamais pour le Sénégal, c'est quelque chose de très grand et je pense que personne n'oubliera. Un trophée continental, c'est forcément quelque chose de grand.

Vous n'aviez pas joué la finale de 2019 mais vous étiez présent. Selon vous, qu'est-ce qui a changé entre l'équipe de 2019 et celle-ci ?

Peut-être avons nous eu plus de maturité ou peut-être un peu plus de confiance. Vous savez qu'en 2019 on a pris un but très tôt. Aujourd'hui on savait que même si on ne marquait pas, on devait rester très serein pour ne pas prendre de buts et de risques. L'Egypte n'a pas eu beaucoup d'occasions. Mais nous on en a eu énormément même si on ne les a pas transformées. Leur objectif c'était de nous mener jusqu'aux séances de tirs au but. Mais là aussi on y a cru parce qu'on a beaucoup travaillé sur ça.

Votre nom est à jamais écrit dans les légendes du Sénégal, est-ce que vous le réalisez ?

C'était mon objectif quand j'ai débuté avec l'équipe du Sénégal. Gagner la CAN et aller à la Coupe du monde. On est allé à la Coupe du monde et maintenant on a gagné notre première CAN. C'est beau.