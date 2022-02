Cote d'Ivoire: District autonome d'Abidjan - La campagne de vaccination 2022 contre la rage lancée

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, a lancé, le 4 février, à Marcory-Anoumanbo, la campagne de vaccination 2022 contre la rage dans le district d'Abidjan.

Au cours de la cérémonie qui s'est tenue à la chefferie d'Anoumanbo, le ministre a appelé à vacciner les animaux de compagnie, en l'occurrence les chiens et les chats, afin d'éviter la rage, cette maladie mortelle aussi bien pour les animaux que pour les humains.

Pour lui, " aucun enfant ne devrait perdre la vie à cause de son amour pour son chien. Les propriétaires de ces animaux de compagnie doivent donc prendre leurs responsabilités ".

En effet, selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, " l'Oms atteste que dans le monde, une personne en décède toutes les neuf minutes principalement en Afrique et en Asie. En Côte d'Ivoire, la rage n'est pas très connue des populations, et survient surtout dans les communautés rurales reculées. Les victimes sont des enfants âgés de zéro à 15 ans, du fait de leur amour pour leurs animaux de compagnie ".

Les statistiques sont donc effrayantes alors que la rage peut être évitée par des gestes simples, rappelés par Sidi Touré : nourrir convenablement ses animaux domestiques, les vacciner, laver soigneusement la plaie avec de l'eau et du savon en cas de morsure ou de griffure, se rendre le plus rapidement à l'hôpital et conduire l'animal chez le vétérinaire.

Avant le ministre Sidi Touré, le directeur des services vétérinaires, Dr Vessaly Kallo, a rappelé que la rage est une zoonose majeure qui se transmet de l'homme à l'animal et vice-versa, par la salive, la morsure ou la griffure. " Elle conduit inéluctablement à la mort de la personne ou l'animal infecté lorsque les symptômes commencent à apparaître ", a-t-il prévenu.

Au plan mondial, les statistiques indiquent que plus de 60 000 personnes meurent chaque année de cette maladie avec les plus grandes proportions en Afrique et en Asie. En Côte d'Ivoire, on enregistre en moyenne 20 décès de la rage par an et 12 000 personnes sont exposées chaque année à la maladie.

Destinée à rapprocher les services vétérinaires de la population, cette première phase de la campagne de vaccination ainsi lancée va s'étendre jusqu'au 24 février à Anoumabo, Anonkoua Kouté, Adjamé Village, Locodjro et Akeikoua. La seconde concernera les différents quartiers du district d'Abidjan. Notons que cette campagne s'inscrit dans l'objectif mondial d'éradication de la rage d'ici à 2030.