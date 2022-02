Afrique: CAN 2021 / Edouard Mendy - " Cette victoire finale est une belle revanche sur l'édition de 2019 "

A l'instar de ses coéquipiers, Edouard Mendy vient de gagner sa première Coupe d'Afrique avec la sélection du Sénégal. Un vraie revanche pour le portier de Chelsea après la déception de 2019 et la défaite contre l'Algérie en finale.

Interrogé sur la finale gagnée contre l'Egypte, Mendy a notamment retenu les séances de tirs au but qui n'ont pas été faciles à négocier après un match difficile face aux Pharaons.

" Nos joueurs aussi ont été exceptionnels parce qu'ils ont très bien tiré. Je savais qu'il fallait que j'aide mon équipe en arrêtant au moins un tir et c'est ce que j'ai fait, Dieu merci. Il faut dire qu'on a travaillé les tirs au but à l'entraînement parce qu'on savait qu'y aller est une éventualité. On a donc répondu présents ", a-t-il fait savoir.

Mendy se souvient aussi de la CAN jouée en Egypte il y a deux ans. Une compétition qu'il n'avait pas pu terminer. Pour lui, le sacre du Sénégal à la CAN 2021 est une belle revanche sur l'édition de 2019.

" Oui, en 2019, Kalidou Koulibaly et moi avons commencé la CAN sans la finir. Cette année nous ne l'avons pas commencé mais on l'a terminé en beauté. Cette victoire finale est une belle revanche sur la CAN de 2019. On avait vraiment envie d'aider l'équipe à remporter cette finale et c'est ce qu'on a fait ".