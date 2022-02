Cote d'Ivoire: Santé - 4 hôpitaux et une école militaire de santé au centre des réflexions à Assinie

Dans le cadre de la réforme du secteur sécurité-formation, il a été adopté dans le volet défense, une loi de programmation militaire visant l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel des Forces armées de Côte d'Ivoire.

Ainsi, du 4 au 6 février, au complexe hôtelier Assinie Beach, se sont tenues des réflexions sur la construction et l'équipement de quatre nouveaux hôpitaux militaires à Abidjan, Bouaké, Korhogo et Daloa et d'une école militaire de santé à Abidjan, afin de renforcer le plateau technique de ces régions et améliorer le système sanitaire militaire.

L'objectif de ce séminaire porte sur l'amélioration de la prise en charge médicale des militaires et leurs familles. De façon opérationnelle, il était question de déterminer les orientations du projet pour sa bonne mise en œuvre et sa pérennisation.

Kalifa Touré, conseiller technique chargé des infrastructures et équipements du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a indiqué ce dernier s'est très tôt intéressé à la problématique de santé des troupes. C'est pourquoi il a impulsé une dynamique nouvelle au secteur de santé militaire, en permettant la relance de ce projet avec de nouveaux partenaires.

Pour Kouamé Messou Noël, médecin général de brigade, directeur de la santé et de l'action sociale des armées, par ailleurs président du comité scientifique, " ce projet est porteur d'espoir et d'espérance pour nos hommes engagés dans la lutte contre le terrorisme. Il leur garantit par la proximité, l'assurance d'une prise en charge rapide en cas de blessure ".

Il est convaincu qu'avec le nouveau partenaire, l'hôpital militaire d'Abidjan sera une véritable plateforme de santé militaire.

Mohamed Bouzoubaa, président directeur général de Travaux généraux de construction de Casablanca (Tgcc), structure en charge de la réalisation de ces travaux, confie que ce programme s'inscrit dans la coopération Sud-Sud visant à entretenir les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Maroc.

Les trois hôpitaux militaires de l'intérieur du pays seront identiques quant à leur architecture et comporteront les mêmes services. Ils auront chacun 100 lits et celui d'Abidjan, 150 lits, avec un centre d'oncologie de 50 lits pour la prise en charge du cancer, un centre d'expertise en médecine de plongée, un service des grands brûlés, un centre de réarmement moral et une nouvelle école militaire de santé à Akrandjé.