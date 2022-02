Cote d'Ivoire: Rhdp Sud-Comoé - Hien Yacouba Sié sonne la mobilisation

La coordination régionale du Rhdp du Sud-Comoé a décidé d'organiser une caravane de présentation de vœux de nouvel an à ses militants. Grand-Bassam, porte d'entrée de cette région, a accueilli samedi 5 février 2022, la délégation du parti au pouvoir au complexe "Reine Mère Kakou Brou" de Moossou.

Une occasion pour le Coordinateur régional du Sud-Comoé, par ailleurs Député-maire d'Adiaké, Hien Yacouba Sié de lancer un appel à la mobilisation des militants du département de Grand-Bassam et de Bonoua.

En plus, de cet appel, Hien Sié veut élargir les différentes bases de son parti et recruter de nouveaux militants. " Continuez à être sur le terrain pour l'essor de notre parti dans le Sud-Comoé. Vous devez poursuivre des actions de recrutement de nouveaux militants pour le rayonnement de notre formation politique ", a exhorté le Député-Maire d'Adiaké .Non sans assurer de sa disponibilité à aider les militants du Rhdp. " Nous sommes dans une dynamique de rendre notre parti fort dans le Sud-Comoé. Je voudrais vous assurer de notre disponibilité. Nous sommes à votre écoute ", a-t-il rassuré.

Invitant donc les militants du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) à l'union. " Si on reste unis, demain sera forcément meilleur pour nous tous. Faites confiance à vos cadres ", a-t-il renchéri.

Exhortant les jeunes et les femmes du Rhdp à se mettre au travail. Outre cela, le Directeur général du Port d'Abidjan a promis d'apporter une contribution financière de dix millions Fcfa aux jeunes et femmes de Grand-Bassam et de Bonoua. " C'est un acte noble d'aider les jeunes et les femmes. Nous sommes solidaires de nos militants. Nous voulons les encourager à l'auto emploi ", a-t-il fait savoir.

Et de faire cette promesse : " Nous serons aux côtés des jeunes et femmes d'Aboisso, Tiapoum, Adiaké, Grand-Bassam et Bonoua ". Invitant ainsi les militants à croire aux responsables du Rhdp. Le maire de Grand-Bassam, Jean-Louis Moulot, par ailleurs coordonnateur régional associé du Rhdp a, pour sa part, salué l'initiative du Directeur exécutif adjoint du Rhdp, d'organiser une tournée de présentation de vœux de nouvel an en offrant un repas aux militants.

"Nous avons apprécié la démarche du coordonnateur régional d'indiquer sa disponibilité à aider les jeunes dans le cadre de financement de projets des jeunes et des femmes ", a noté M. Moulot.

Révélant les défis de sa formation politique pour cette année 2022. " Nous savons que 2023 sera une année électorale sur le plan local. Nos défis, cette année 2022, sont la mobilisation de nos militants, le renforcement des acquis et le recrutement de nouveaux militants ", a-t-il déclaré.

Aussi, le premier magistrat de Grand-Bassam a annoncé la mise à disposition des jeunes et des femmes de sa commune de la somme de dix millions de FCfa. Ce fonds communal remboursable va leur permettre d'entreprendre des projets générateurs de revenus. Notant également que ses actions ont permis l'insertion de plus de 600 jeunes de sa commune.

Il entend poursuivre cette initiative pour encourager l'auto emploi. Le sénateur du Sud-Comoé, Famien Akatia, à son tour, a invité les militants du Sud-Comoé " à taire les querelles ", tout en les enjoignant à avoir confiance en leurs dirigeants locaux.

Le président des jeunes, Abou Sherif, et celle des femmes, Oumou Camara, ont appelé les cadres Rhdp du Sud-Comoé à aider davantage les militants .