Sénégal: Maïna, artiste chanteuse - " C'était un défi de reprendre Aminata Fall "

Maïmouna Sourang dite Maïna est, sans nulle exagération, l'une des valeurs sûres de la musique au Sénégal chez la nouvelle génération. Trouvée vendredi après-midi à l'Institut français de Dakar, à quelques instants de son show en affiche du Dakar Music Expo, elle s'est entretenue avec nous pour dire son actualité et exposer son empreinte musicale.

Vous avez récemment sorti le single " Sama Yaay " pour célébrer Aminata Fall. Que représente cette défunte diva du jazz pour toi ?

Je salue d'abord la mémoire de cette icône, de cette jazzwoman de légende. Elle était une grande dame de ce genre musical, ainsi que du blues. Ensuite, elle est une Saint-Louisienne comme moi. Elle était et est toutefois peu connue, surtout de notre génération à nous. Sa musique est très complexe. C'était donc pour moi un défi de reprendre un morceau d'Aminata Fall. Cela représente énormément pour moi, comme quand je reprenais les tubes d'Aretha Franklin ou de Nina Simone. Je la mets au même niveau dans ma tête, et c'est pourquoi j'ai pris un bon temps avant de me décider à réaliser ce son. Aminata Fall, je l'ai découverte bien après. Bien évidemment, on connaissait tous le morceau " Kang Fooré ", mais beaucoup moins les autres sons de son répertoire. Il faut aussi dire qu'elle ne m'intéressait pas. J'étais plutôt branchée Trace Tv et autres chaînes de télévision musicales occidentales. C'est plus tard que j'ai découvert à travers elle toute la richesse de jazz qu'il y a dans notre pays.

Vous étalez dans ce morceau une bonne démonstration de jazz. Mais était-ce vraiment facile de la réaliser avec ce morceau d'Aminata Fall que vous avez repris ?

Nous avions déjà joué les accords, et il n'y avait pas eu beaucoup de soucis. L'arrangement également s'est bien passé. Mais, Aminata Fall a le génie de mettre une vraie force et une réelle énergie dans sa voix. C'est une technique que je peux faire, mais je serai obligée de la réaliser en voix de tête. Dans ce cas, la chanson perdrait toute sa chaleur. Je ne peux pas non plus la faire en voix rauque ou pleine. Dans les deux cas, j'aurai essayé, mais je n'aurais pas atteint le niveau d'Aminata Fall et les gens auraient tout de suite fait la remarque. Je suis donc descendue d'un ton, et ça a donné le résultat que tu as vu. Ce n'était pas vraiment facile de faire ce son. Il y a ensuite l'accent de Guet Ndar qui est le sien et que j'ai dû retourner plusieurs fois.

Il y a alors votre identité qui apparaît dans ce son.

C'était la chose à faire. C'est comme dans un combat, il faut toujours prioriser ses atouts pour éblouir son vis-à-vis. Sinon, à coup sûr, on aurait eu le reproche : " Elle a voulu faire du Aminata Fall mais elle a échoué ". J'ai pénétré son univers et son esprit, mais en prenant mes propres directions. J'espère que ça a marché (Rires).

On vous connaît un certain penchant pour les jam sessions. C'est la technique pour affûter votre jeu ou vous tenez d'autres secrets ?

Pas que cela. Je suis très curieuse et j'adore surtout me lancer des défis. J'ai appris à jouer de la guitare en six mois. Seuls les repas, et pas toujours, et la prière me séparaient de l'instrument. Je le grattais à tout moment et je choisissais comme conducteurs des sons, des accords et des techniques qui étaient super complexes pour moi. Toujours ! Par exemple, j'ai fait un scat d'un son de John Coltrane, " Countdown ". J'ai repris le saxophone et j'ai travaillé la technique pour la réussir au bout de sept mois. Voilà, c'est de la passion, du travail et de la patience, mais aussi et surtout du dévouement. Maintenant, toutes ces clefs avec toi, tu te plais dans les jam sessions (séances d'improvisation). Tu y vas à l'improviste, armé de techniques, mais tu découvres toujours en toi d'impressionnantes malices. De plus, à force d'écouter du jazz, on se sent à l'aise dans les jam sessions. Il n'y a pas meilleur tribune pour exprimer ses performances que dans les jam sessions jazz. Tout genre de musique s'y retrouve.

Comment évaluez-vous votre maturation, de 2015, début de votre carrière, à maintenant ?

Au tout début, j'avais un problème. Durant les six mois où j'ai appris la guitare, je ne savais reprendre que les sons de Faada Freddy (de Daara J Family). Donc, pour m'accompagner dans mon jeu de guitare, je ne pouvais que chanter les chansons de Faada Freddy. Après cela, je me suis dit qu'il fallait que je fasse plus que cela. D'autant plus que j'ai mesuré les dispositions de ma voix et lui ai fait confiance. Quand je l'accompagnais, je n'avais pas le niveau pour des accords plus larges et plus complexes, j'ai travaillé ardemment ces aspects. Après cela, je pense qu'il y a eu évolution. Le travail, c'est au jour le jour, et il faut toujours aussi avoir l'intelligence de déceler tes points d'achoppement. C'est vrai que depuis Massilo (son premier single, en 2018), beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. J'ai retravaillé et je continue jusqu'à présent encore à travailler tout ce qui est technique de chant, d'arrangement et de composition. " Visa pour la Création " a aussi été une grande expérience. C'est grâce à cette consécration que j'ai rencontré pleins de grands artistes qui m'ont énormément soutenue. J'ai beaucoup gagné en expérience scénique.

Comment vous vous êtes découvert votre passion pour la musique ?

Vous connaissez la chanson. Je chantonnais déjà quand j'étais une enfant (rires). Mais je dois dire que ce n'était pas que des chansonnettes parce que je me trouvais déjà mes petites techniques. Par exemple, comme je ne comprenais pas l'anglais, quand je devais reprendre les chansons de Whitney Houston, Maria Carey ou Céline Dion, je remplaçais les paroles par des chiffres. Je comptais au lieu de reprendre les lyrics. C'est dire là que c'est seule la mélodie qui a toujours été mon dada. Et je l'écrivais sur des papiers, en me situant avec mes propres ponctuations. C'était vraiment ma propre manière de lire la musique.

Où en êtes-vous avec l'album ?

J'y travaille en ce moment, mais très patiemment. J'y travaille avec le grand Étienne Mbappé (le bassiste camerounais). C'est lui qui réalise l'album. C'est pourquoi d'ailleurs je ne suis pas du tout pressée.

Quelle est la ligne que vous vous tracez dans la musique ?

Côté musique, je ne me trace aucune limite. Je suis simplement la voie de ma passion, de mes inspirations, de mes envies de musique. Pour le moment, je ne m'aligne dans aucun mouvement. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai choisi de ne pas faire de featuring.

On vous a tout de même vue avec Alain Oyono (saxophoniste camerounais du Super Étoile)...

C'est bien de le dire. Je conçois que c'est justement cela le featuring. Au Sénégal, ce n'est pas fréquent de mentionner les duos avec les instrumentistes. C'est réducteur car il faut considérer la voix comme elle est dans la musique : un instrument. Cet instrument, il faut le partager et le mettre avec la lumière des autres instruments. C'est ce qui lui donne son éclat et toute sa puissance. Cette démarche confirme encore ce que j'affirmais tantôt, il n'y a que la musique qui m'intéresse. On me reproche quelquefois de trop favoriser les instrumentistes dans mes chansons. J'assume, parce que je conçois que la voix est d'égale valeur avec les autres instruments qu'il faut aussi laisser s'exprimer. L'un est le complément de l'autre, des autres.

C'est quoi votre objectif ?

Me faire entendre et connaître partout où la musique est aimée, partout dans le monde où la musique est passion et