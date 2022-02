Tunisie: Ligue 1 / Reprise reportée - Plus amateur que moi, tu meurs !

Le championnat est à l'arrêt depuis le 25 novembre dernier. Il devait reprendre après la Coupe arabe de la Fifa 2021 avant d'être reporté une première fois par la FTF. Ce week-end, ce sont les clubs qui font faux bond.

Les politologues et les sociologues avertis vous le diront : le sport, le football en particulier, est la vitrine de la société. On comprend dès lors qu'il suffit de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe dans le championnat d'un pays, sa structuration, son fonctionnement et le comportement des supporters sur les gradins pour avoir une idée assez claire de la société.

Chez nous, le football reflète parfaitement ce qui se passe dans le pays depuis 2011. Une gestion hasardeuse des affaires publiques. Ceux qui détiennent des postes de responsabilité, à tous les niveaux d'ailleurs, donnent l'impression qu'ils ne savent plus sur quel pied danser, tellement la situation leur échappe. Les dirigeants de notre football, exception faite de quelques présidents de clubs, donnent, eux aussi, l'impression qu'ils sont dépassés par les évènements. Wadie Jary en premier lieu. Le président de la FTF est souvent pointé du doigt à cause de sa gestion solitaire des affaires du football. Il désigne et limoge les sélectionneurs, décide de tout et tout seul.

Absence de visibilité

Plutôt préoccupé par son poste de président de la commission médicale de la CAF que celui du président de la FTF, Wadie Jary a été pris de court par la décision de la majorité des présidents des clubs de Ligue 1 de refuser de reprendre la compétition. La Ligue nationale de football professionnel s'est trouvée contrainte de reporter la reprise de la compétition jusqu'à ce que la FTF établisse un nouveau calendrier. A ce jour, on ne sait pas quand le championnat national reprendra. Un championnat à l'arrêt depuis le 25 novembre dernier. Il devait reprendre après la Coupe arabe de la Fifa 2021 avant d'être reporté une première fois par la FTF. Ce week-end, ce sont les clubs qui font faux bond.

Du coup, nos clubs engagés dans les compétitions continentales reprendront leurs périples africains, alors que leurs joueurs, exception faite des internationaux, n'ont pas disputé de matches officiels depuis novembre dernier. A noter que l'EST recevra, samedi prochain, Jwaneng Galaxy Football Club pour le compte de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. L'Etoile du Sahel accueillera, vendredi prochain, le CR Belouizdad pour le compte de la 1ère journée de la phase de groupes de la Coupe de la CAF. De son côté, le CSS recevra le club zambien Zanaco, dimanche prochain, pour le compte de la 1ère journée de la phase de groupes de la Coupe de la CAF.

Le report de la reprise du championnat désavantage nos clubs dans les compétitions continentales. L'absence de visibilité ne peut que nuire sur le court et le moyen terme, sachant que le calendrier international de l'année 2022 est d'ores et déjà serré. Une chose est sûre : notre championnat est géré d'une manière amatrice. Un championnat dont le calendrier n'est jamais respecté. Un calendrier qui, même quand il est établi, ne couvre que la phase aller. Là encore, les dates des journées ne sont jamais respectées. Le comble de l'amateurisme!