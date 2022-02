Tunisie: A quand la fin de la paupérisation de la société tunisienne ? - Le budget des ménages se dégrade de plus en plus

Inflation, baisse du niveau et de la qualité de la vie, misère sociale pour des ménages tunisiens qui vivent au jour le jour sans visibilité ni repères. En attendant, l'exode vers l'étranger des " blouses blanches " en quête de cieux plus cléments et d'horizons moins obscurs... ne s'arrête toujours pas.

Le budget des ménages tunisiens fond à vue d'œil d'année en année. Un cocktail détonant composé de baisse du pouvoir d'achat, de dégradation du niveau de vie et d'une misère galopante à tous les niveaux qui ne fait qu'accentuer ce sentiment devenu une amère réalité. L'organisation non gouvernementale International Alert Tunisie qui s'est penchée sur le sujet avec des révélations statistiques sur le budget de la dignité l'an passé continue de présenter des exposés et études sur les problèmes sociaux en Tunisie, notamment à propos de " l'eau de la dignité ", relevant le manque d'accès à l'eau dans les régions pauvres, comme Kasserine à cause du tarissement des ressources hydriques.

On retient qu'il faut 2 500 dinars par mois pour une famille tunisienne avec deux enfants pour vivre avec le strict minimum. La société tunisienne s'est paupérisée depuis l'avènement de la révolution du 17 décembre 2010. Les Tunisiens n'arrivent plus à joindre les deux bouts financièrement à cause des interminables charges fixes qui s'amoncellent pour le chef de famille. Le gel des augmentations de salaires à cause de la crise sanitaire du Covid-19 et les retards de paiement ont aggravé la situation.

Malgré tout, certains pensent que 2022 peut être l'année de la relance économique avec les augmentations des salaires actées pour le secteur public en attendant que le privé lui emboîte le pas, ce qui augure d'une embellie. En attendant, les Tunisiens ont pris de fâcheuses habitudes à emprunter auprès des proches et parents, à souscrire des crédits au-delà de leurs moyens financiers. Rien qu'à voir le va-et-vient et les interminables files d'attente devant les guichets de banques, la pression sur les finances se fait sentir.

Une qualité de la vie qui s'est détériorée

A l'occasion des soldes, on remarque combien les Tunisiens de classe moyenne ont toutes les peines à habiller convenablement toute la famille, se contentant de rôder et de flâner en faisant du lèche-vitrine pour sortir du centre commercial au final, les mains vides. Ce sont les familles qui pâtissent en premier des difficultés financières puisqu'elles sont sujettes à de lourdes dépenses en matière de logement et d'alimentation, sans parler des frais de scolarité et de transport.

Les bus de transport en commun sont toujours bondés au détriment des taxis ou de l'utilisation de la voiture. La dernière augmentation de 3% du prix des hydrocarbures depuis le 1er février 2022 est une pilule dure à avaler pour les propriétaires d'automobiles, d'autant plus que ces derniers consacrent déjà une grande partie de leur budget aux frais d'entretien et à l'essence. La qualité de la vie s'est détériorée de façon générale. Beaucoup de jeunes Tunisiens ayant la trentaine ou la quarantaine bien sonnée vivent encore chez leurs parents et restent à leurs crochets.

Une situation peu enviable qui fait d'eux des Tanguy en puissance. On les voit errer dans les cafés en chômeurs qui s'assument mal, soutirant de l'argent à leurs parents quotidiennement sans aucune honte ni retenue. Quant aux jeunes ménages avec des enfants généralement en bas âge, ils ont des difficultés constantes et ont du mal à boucler les fins de mois, s'endettant auprès de la banque et empruntant par-ci et par-là pour pouvoir payer les frais de scolarité et les cours particuliers de leurs enfants. Borhen B, 50 ans, père de famille et salarié de la fonction publique révèle ses difficultés non sans une pointe d'amertume sur ses choix de carrière erronés et le manque de moyens financiers dont il dispose avec son épouse en arrêt maladie : " Je dois consentir à payer les frais d'études de ma fille à la faculté qui s'élèvent à quatre mille dinars annuels ce qui reste pour moi une priorité au détriment de mon 'assiette' et de mon confort. Mon idéal de qualité de la vie, je l'ai rangé au placard depuis un bail ". Dans une famille, il n'y a rien de plus cher et sacré que la réussite de sa progéniture au détriment de toute autre considération.

Aux dernières nouvelles, la dévaluation de près de 100% de la livre libanaise ne présage rien de bon pour la Tunisie qui risque de plonger également si des mesures économiques drastiques ne sont pas prises à temps. Cependant, c'est le contribuable qui paie à chaque fois l'addition avec la hausse ou l'ajout de nouvelles taxes pour renflouer les caisses de l'Etat. Le budget du ménage tunisien à coup sûr va dépérir et se rétrécir comme peau de chagrin très rapidement. C'en est trop, mais a-t-on vraiment le choix aujourd'hui après toutes ces années de gangrène, de corruption et de politiques à l'aveuglette ?