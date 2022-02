Ile Maurice: Paiement de la pension - Les aînés et les veuves pas au bout de leurs peines

La dernière fois que les personnes du troisième âge et les veuves ont touché leur pension, via la banque, remonte au 3 janvier... Et dans certains cas avant, dépendant des dispositions de certaines institutions bancaires. Or, avec la décision du ministère de la Sécurité sociale de repousser le paiement de la pension au quatrième jour ouvrable au niveau de la banque et l'apparition de Batisrai, ce n'est que demain, lundi 7 février, que les aînés et les veuves verront la couleur de leur argent. Plusieurs personnes se sont plaintes de ce retard, sur les réseaux sociaux notamment. Et nombreux sont ceux qui demandent que cela ne se reproduise pas, ayant des factures à honorer et des provisions à acheter. Mais les principaux concernés risquent de devoir prendre leur mal en patience. Encore.

Car, sur les dix mois restants de cette année 2022, en cinq occasions, les bénéficiaires de ces prestations sociales devront attendre au-delà du 4 du mois pour percevoir leurs pensions. Déjà, le mois prochain, le mardi 1er mars étant férié, les pensions seront créditées le lundi 7 mars. Le quatrième jour ouvrable des banques au mois d'avril est le 6 car les 2 et 3 coïncident avec le week-end. En mai, le 3 sera également férié (dépendant de la lune). C'est probablement le 6 que les bénéficiaires obtiendront alors leurs pensions.

Le jeudi 1er septembre est également un congé public. C'est le septième jour du mois que les pensions seront disponibles en banque, donc. Rebelote en novembre, le 2 étant férié. C'est le lundi 7 que les pensions seront créditées.

Dharma Ramjunum, adjoint au commissaire de la Sécurité sociale, soutient que c'est suite à un rapport du ministère des Services financiers et de la Bonne gouvernance que la décision a été prise pour payer les pensions à travers la banque au quatrième jour ouvrable. Cela, pour éviter des paiements excédentaires, régulièrement décriés dans le rapport de l'Audit. Il réaffirme que les pensions sont payées au début de chaque mois et ce n'est que pour ce mois de février qu'il y a un décalage. "À partir du mois prochain le délai entre le paiement de deux pensions sera de 30 ou 31 jours."

N'empêche, les pensionnés réclament que les prestations sociales soient reversées suivant le même principe que pour la paye des fonctionnaires, soit "two clear days before the last date of the month". Et souvent, ils reçoivent leurs salaires avant si les deux derniers jours du mois coïncident avec un weekend. Quand il y a un jour férié, contrairement au paiement des pensions, les salaires sont reversés bien à l'avance.

Une telle décision sera bénéfique aux retraités et aux veuves et orphelins. Même s'il y a des décès avant le jour de paie, la pension sera valable car c'est à la fin du mois que les bénéficiaires toucheront ces prestations sociales.