Ile Maurice: Le Morne Robinets à sec - Tempête et pas un verre d'eau

Colère . Détresse. Cela fait plus de quatre jours que les robinets sont à sec au Morne. Du côté de la Central Water Authority (CWA), un préposé explique que c'est à cause de Batsirai, que la boue aurait obstrué les filtres à pression et que la situation s'arrangera d'ici peu.

Cependant, les habitants affirment qu'il s'agit là d'un 'tuyau percé'. Que ce n'est pas le cyclone qui en est la cause et que le problème a toujours été là. "Ce n'est pas la première fois que cela arrive, cyclone ou pas. Dans le passé, nous n'avions pas d'eau dans le village. Nous avons fait des manifestations et le gouvernement a fait relier une pompe à la rivière Macondé pour nous approvisionner. Cependant, cela n'a servi à rien car les problèmes ont perduré et les rares fois où nous avons de l'eau, elle est marron", fulmine le conseiller du village, Jily Moonean-Moonsamy.

Une situation intenable pour les habitants, qui ont soif de justice. "Pa kapav baigné, pa kapav kwi... " Pour avoir de l'eau potable, le conseil de district doit faire appel à des camions-citernes. C'est devenu une chose habituelle pour les habitants, résignés et frustrés, de voir ces gros véhicules dans la rue.

Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, comme les plus âgés, pour aller en chercher, ils "pez néné bwar delwil". "Pa pou kav kontigné koumsa. Ou trouve sa normal, tou dimounn gagne bill isi. Tout dimounn paye konter mé pa gagn delo pou servi. Et kan gagné, li malprop", lâche une jeune femme.

Pour la présidente des Forces vives de la localité, Sheela Beeharry, qui habite le village depuis sa naissance, cette situation est devenue invivable. "C'est comme si on nous avait oubliés ici. Vous vous imaginez, nous devons acheter de l'eau en bouteille pour vivre."

Pour rappel, le 11 décembre 2020, lors d'une soirée au village du Morne, Alan Ganoo, ministre des Transports ter- restres et du Métro léger et député de la circonscription n° 14 (Savanne/RivièreNoire), avait affirmé fièrement que "dilo pou koulé dan tou robinet". Il basait ses dires sur un projet au coût de Rs 35 millions, instauré par le ministère de l'Energie et des services publics, pour faire en sorte que les habitants soient approvisionnés en eau à travers des filtres de pression. Un an et un mois après, les habitants ne voient toujours pas de changement, Batsirai ou pas.