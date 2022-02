Algérie: Le terrorisme ne peut être vaincu que par la lutte contre les groupes extrémistes et la prévention

Addis-Abeba — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a plaidé dimanche pour une approche basée sur la lutte contre les groupes extrémistes, la prévention et des efforts de dé-radicalisation pour gagner la bataille contre le terrorisme et l'extrémisme violent à travers le continent africain.

En sa qualité de coordonnateur de l'UA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, le Président Tebboune a, dans son rapport, présenté par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, lors du sommet de l'UA à Addis-Abeba, affirmé que "la bataille contre le terrorisme et l'extrémisme violent ne pourrait être gagnée en l'absence d'une approche compréhensive basée sur un déploiement sur un double front, à savoir la lutte contre les groupes extrémistes, mais aussi et surtout en termes de prévention et d'efforts de dé-radicalisation".

Il a rappelé, à cette occasion, que "l'Algérie a toujours plaidé pour une approche globale et intégrée dans les stratégies à mettre en œuvre, pour mieux appréhender et combattre le terrorisme et la criminalité au niveau national et international".

Cette nouvelle approche africaine proposée par l'Algérie consiste, a-t-il expliqué, à "impulser un nouveau souffle à l'effort collectif de prévention et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, et tenant compte de la situation d'instabilité que connait la région Sahélo-Saharienne et l'aggravation de la menace terroriste et des autres menaces connexes sur plusieurs région du continent".

Ainsi, cette nouvelle vision, a précisé le chef de l'Etat, est "basée sur une série de propositions visant à renforcer les efforts collectifs des Etats africains et les mécanismes de l'Union Africaine en matière de lutte contre le terrorisme".

Elle vise également à "redynamiser les institutions et renforcer les mécanismes de l'Union africaine de lutte contre ce phénomène transfrontalier et dangereux, en intégrant les nouveaux concepts, moyens et ressources d'ordre normatif et opérationnel afin d'améliorer l'action africaine", a indiqué le Président Tebboune.