Ile Maurice: "Hotline" du CEB hors service - Des abonnés pètent un câble

Tandis que certaines régions n'ont nullement été touchées par une coupure d'électricité à cause du cyclone, d'autres localités ont été partiellement privées de courant quand d'autres encore ont été affectées plus longuement après le passage de Batsirai. Les habitants de ces régions ont sollicité en vain le Central Electricity Board (CEB).

"On n'a pas cessé de contacter le CEB sur sa hotline 130 jeudi mais la ligne est hors service", déplore une habitante de Port-Louis. Et un autre d'ajouter : "C'est pendant la période cyclonique que le CEB est plus sollicité et voilà qu'aucun officier n'est accessible. Chez moi, certaines pièces de la maison captent partiellement l'électricité et d'autres non. Je pense que ce problème technique provient d'un défaut dans une centrale électrique. C'est pour cela que j'ai appelé un officier mais mes doléances sont restées sans assistance jeudi jusqu'à vendredi matin.

D'ailleurs, le service hotline devait fonctionner sur une base 24/7 ! Et c'est à ce moment-là qu'un système doit être mis en place pour que les opérateurs de la hotline répondent à nos appels pour informer leur ingénieur du problème de l'abonné mais on constate que tel n'a pas été le cas."

Même son de cloche du côté d'une professionnelle, habitant Beau-Bassin, qui raconte pour sa part que la coupure de courant chez elle est intervenue à plus de cinq reprises jeudi. "J'ai appelé le 130 mais ça ne sonne même pas. Mes poissons d'aquarium ont beaucoup souffert à cause de la pompe à eau qui fonctionne grâce à l'électricité et j'ai cru que j'allais les perdre." D'ajouter : "Je comprends parfaitement qu'une coupure se produit plus ou moins pendant la période cyclonique bien sûr mais tout comme les pompiers, l'équipe du CEB doit être mise à la disponibilité de ses abonnés", fustige-t-elle.

Du côté du CEB, un préposé nous a déclaré que toute l'équipe a travaillé selon le système "work from home". Ce qui explique que la hotline n'était pas accessible...