Madagascar: Épidémie - Les contaminations repartent à la hausse

Les nouvelles contaminations confirmées au test de dépistage du coronavirus repartent à la hausse, en une semaine. Les chiffres sont passés de mille cinq cents cas, entre le 16 et le 21 janvier, à mille neuf cent quarante-quatre cas, du 22 au 28 janvier et à deux mille cent quinze cas, entre le 29 janvier et le 4 février. Soit un taux de positivité de 24%.

Analamanga est toujours l'épicentre de l'épidémie, avec mille trois cent trois cas positifs. Plus de cent cas ont été détectés dans chacune des régions suivantes : Diana, Sofia et Anosy. Vakinankaratra, Atsimo Andrefana, Sava, Matsiatra Ambony, Atsinanana, Bongolava, Alaotra Mangoro, Atsimo A tsinanana, Ihorombe, Menabe, Vatovavy, Fitovinany, Betsiboka, Androy, Itasy, Amoron'i Mania, Boeny et Melaky, où de nouveaux cas ont été confirmés.

Cent quatorze personnes développent la forme grave de la maladie à coronavirus, à la date du 4 février. Trente-trois sont décédés, entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février. Une baisse du nombre de décès et de formes graves, est constatée, par rapport à la semaine précédente. Mais une nouvelle augmentation des hospitalisations et des morts ne serait pas à écarter, avec cette hausse des nouveaux cas.

Cette remontée épidémique coïncide avec plusieurs événements, comme la reprise des cours à Analamanga et les intempéries qui ont rassemblé dans des sites d'hébergement, plusieurs milliers de sans-abri. Les gestes barrières, lorsqu'ils sont négligés, augmentent le risque de transmission du virus de Covid-19. Le lavage des mains avec du savon ou du gel désinfectant, le port de masque et la distanciation physique de un mètre restent obligatoires, pour éviter la propagation du virus. Si dans les établissements scolaires, les responsables font de leur mieux pour faire respecter les gestes barrières, en alternant les cours, en installant des dispositifs de lavage de main, ailleurs, comme dans les moyens de transport en commun, ces gestes barrières sont peu respectés.