Madagascar: Météo - Batsirai est ressorti en mer

Ça y est ! Batsirai ne présente plus de danger potentiel pour Madagascar, selon la direction générale de la Météorologie. Le système est ressorti en mer, hier à 19 heures, à 25 kilomètres au Nord de la ville de Toliara. Le vent moyen a été estimé à 55 km/h avec des rafales isolées à 60 km/h, au moment de sa sortie. Il continue son périple dans le Canal de Mozambique, vers l'Ouest Sud-Ouest, avec une vitesse de 28 kilomètres à l'heure.

Toutefois, comme Batsirai n'est pas encore très loin, il pourrait encore apporter quelques cumuls pluviométriques, localement, abondants. Ainsi, une vigilance forte pluie a été émise pour les régions de Matsiatra Ambony, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, et les districts de Belon'i Tsiribihina, Morondava, Manja, Morombe, Toliara I et II, Sakaraha, Ivohibe, Iakora, Befotaka et Tolagnaro, ce jour. Des crues de rivière et des glissements de terrain sont à craindre, dans ces zones. Les fortes pluies et les vents forts pourraient encore persister le long des côtes Sud, mardi. Ailleurs, le temps sera sec lundi et mardi. Cliff, le troisième cyclone de la saison, se comble r a, ce t te semaine. L'environnement où il évolue serait hostile.