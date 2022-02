Madagascar: Riposte contre les catastrophes - Des financements multi-bailleurs sont prévus

Face aux dégâts immenses laissés par Batsirai, la solidarité internationale se prépare et les bailleurs de fonds vont probablement intervenir pour aider Madagascar à sortir de... l'eau.

C'est un fait. Madagascar est l'un des pays du monde les plus exposés aux risques de catastrophe. Le passage de Batsirai l'a démontré une fois de plus. L'histoire récente enseigne d'ailleurs qu'entre 2009 et 2022, la Grande Île a été frappée par une trentaine de cyclones et tempêtes tropicales.

Pertes annuelles

Cyclones et tempêtes tropicales sont synonymes de dégâts provoqués par les vents et les inondations. Selon une récente étude de modélisation des risques de catastrophe, initiée par la Banque mondiale, les pertes annuelles liées aux cyclones et aux inondations se chiffrent en moyenne à 100 millions de dollars, tandis que la probabilité de dommages supérieurs à 240 millions et 600 millions de dollars par an s'élève respectivement à 10 et 5 %. En somme, " Les dommages et les pertes causés par les catastrophes ont une forte incidence économique et budgétaire sur Madagascar et peuvent réduire à néant des années de progrès.

Les catastrophes touchent de manière disproportionnée les plus vulnérables et, en l'absence de mesures adéquates, constituent donc un obstacle important à la réduction de la pauvreté ". Face à ces effets néfastes des catastrophes, il appartient bien évidemment au gouvernement de procéder à des actions de sauvetage d'urgence. Et les ripostes de l'administration sont louables par rapport au peu de moyens matériels et financiers dont dispose le pays.

Solidarité

Justement, les partenaires techniques et financiers n'ont jamais cessé de faire preuve de solidarité pour aider Madagascar à faire face à ces catastrophes. Des financements multi-bailleurs sont prévus et peuvent être mis rapidement à la disposition du gouvernement. La Banque mondiale est probablement le bailleur le plus actif en la matière. Cette institution dispose en effet d'un financement, le plus souvent sous forme de dons destinés à l'appui des politiques de développement, pour la gestion des risques de catastrophe. Se chiffrant à des dizaines, voire des centaines de millions de dollars, ce financement est assorti d'une option de tirage différé en cas de catastrophe (Cat DDO). Ces financements assortis d'une option de tirage différé en cas de catastrophe sont des instruments financiers relativement nouveaux pour les pays IDA. Celui de Madagascar est le cinquième de ce type en Afrique après les Seychelles, le Kenya, le Malawi et le Cap Vert. Le recours à ce genre de financements est déclenché en cas de déclaration d'état d'urgence nationale comme celui qui a été décrété par l'Etat malgache récemment.

Proactif

La Banque africaine de développement peut également intervenir avec le programme de financement des risques de catastrophe en Afrique (ADRiFi). Le dispositif est destiné à aider Madagascar à évoluer vers un système de gestion des risques de catastrophes(GRC) plus proactif, afin de renforcer la résilience du pays et le rendre mieux à même de gérer les risques de catastrophes liées aux aléas climatiques. Le programme ADRiFi est en ligne avec la Politique nationale de gestion des risques et des catastrophes du pays et s'inscrit dans le cadre de sa Stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes (SNGRC) 2016-2030.

D'autres bailleurs de fonds bilatéraux peuvent également être appelés à la rescousse. Habitué aux risques et catastrophes, Madagascar a entamé la transition d'une approche axée sur les opérations de secours aux sinistrés vers une approche centrée sur la gestion proactive des risques de catastrophe et sur des mesures visant à accroître la résilience climatique. Depuis 2015, le pays a considérablement renforcé son cadre de gestion des risques de catastrophe. Mais cette option n'empêche évidemment pas les interventions d'urgence qui seront tout naturellement les bienvenues en ce moment où, une fois de plus, le pays traverse des moments très difficiles.