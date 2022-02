Ile Maurice: Chagos - Un navire mauricien part faire une étude scientifique

On l'attendait sur le report des élections régionales à Rodrigues, mais même s'il a abordé le sujet, le Premier ministre a débuté son point de presse de ce lundi 7 février par l'annonce du départ d'un navire pour des études scientifiques aux Chagos, demain.

Pravind Jugnauth a affirmé que ce bateau se rendra à Blenheim Reef, au nord de l'archipel. Il partira des Seychelles mardi 8 février et reviendra vers le 22 février.

Ce départ est lié au jugement rendu par une chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer, contre les Maldives, afin de délimiter le territoire maritime des deux pays dans la région des Chagos. Les Maldives estimaient que Maurice ne pouvait pas exercer son droit sur les Chagos parce que la Cour internationale de justice (CIJ) n'avait pas réglé la question de souveraineté de Maurice sur les Chagos. Or, la chambre spéciale a rejetté les objections des Maldives et approuvé l'avis de la CIJ.

"Je rappelle que la cour dit que les Chagos ont toujours fait partie intégrante de la République et que les colonisateurs doivent quitter les Chagos le plus vite possible. En somme, la chambre spéciale a confirmé que Maurice a la pleine souveraineté sur les Chagos", a déclaré Pravind Jugnauth.

Délimitation des frontières

Il faut dorénavant procéder à la délimitation des frontières maritimes, la première étape a été franchie avec ce jugement. Les deux pays doivent encore soumettre leur position et Maurice doit le faire le 14 avril. C'est dans ce cadre que le navire part faire ce " survey ". "Cela va aider le Tribunal international du droit de la mer pour la délimitation des frontières entre Maurice et les Maldives. "

La délégation a bord du bateau sera dirigée par l'ambassadeur Jagdish Koonjul, représentant permanent de Maurice aux Nations unies, à New York. Elle comprendra des avocats étrangers, des techniciens du gouvernement, de scientifiques mauriciens et étrangers, ainsi qu'Olivier Bancoult et quelques Chagossiens qui connaissent l'archipel. A noter aussi la présence de journalistes de la presse internationale, Britanniques et Américains principalement. Pas de locaux.

S'ils partent des Seychelles c'est parce que Maurice est trop loin. L'option d'un départ des Maldives, le plus près, n'a pas été retenue car ce pays imposait trop de conditions inacceptables, d'après le Premier ministre. Un départ de Rodrigues était impossible en raison des conditions climatiques. Finalement Pravind Jugnauth s'est tourné vers le président seychellois qui lui a accordé les facilités nécessaires.

"C'est une visite historique car c'est la première fois depuis l'indépendance qu'en tant que pays qui a la souveraineté on peut organiser une visite dans cette partir du territoire."

Pravind Jugnauth a affirmé qu'il ne ferait pas partie de cette délégation, contrairement à ce qu'il avait dit précédemment, car il ne peut s'absenter physiquement deux semaines du pays. Si le départ avait pu se faire des Maldives, ce qui aurait supposé un séjour d'une semaine, il aurait pu y aller, a-t-il avancé. "J'ai le cœur lourd, je suis triste de ne pas pouvoir y aller mais je suis déterminé qu'à l'avenir je vais entreprendre une autre visite pour faire partie de ce voyage."

Rodrigues

Par ailleurs Pravind Jugnauth a confirmé ce qu'un communiqué du bureau de la présidence de la République avait annoncé plus tôt : le report des élections à Rodrigues au dimanche 27 février, au lieu du 13.

"Le 6 janvier, le président, sur mon conseil, avait dissous l'Assemblée régionale et fixe la date des élections au 13 février. Or le 26 janvier on a détecté un 1er cas de Covid-19. (... ) le nombre de contaminations a augmenté à 3 306 cas en 12 jours. Dans une telle situation, j'ai conseillé au président, en consultation avec la commission électorale, de renvoyer les élections au dimanche 27 février."