Tunisie: Covid-19 et ses impacts sur la santé mentale - Un suivi psychothérapeutique pour éviter les répercussions

Depuis plus de deux années presque, la planète a vécu un événement marquant qui a modifié le comportement des êtres humains et nous a appris à acquérir de nouvelles habitudes liées à la propagation du virus covid-19. Ce dernier, qui a causé la mort de milliers de gens dans le monde, a visiblement impacté négativement l'économie de tous les pays et a même affecté la psychologie et la santé mentale de plusieurs d'entre nous.

Comment le covid-19 a-t-il touché la santé de l'être humain physique et mentale, quelles sont ses conséquences et comment traiter ces troubles une fois installés ? Dr Meriam Mahbouli, psychiatre, nous éclaire sur certaines questions relatives à la santé mentale et répond à nos questions.

La psychiatre note, tout d'abord, qu'aujourd'hui, on parle plutôt de troubles psychiques que de maladies mentales. Selon la spécialiste, ces troubles sont définis par rapport à la souffrance psychologique de l'individu et de son entourage.

En ce qui concerne les causes principales qui peuvent déclencher la maladie, elles sont souvent multi-factorielles. "La crise sanitaire a eu des répercussions très importantes sur l'état psychologique des populations : l'angoisse générée par l'inconnu, le stress véhiculé par les médias, le confinement, les états de stress post-traumatiques, les deuils... Des conséquences indirectes ont également été observées : la hausse des violences conjugales et intra-familiales, la déscolarisation des jeunes... ", précise la médecin.

Pour savoir si les personnes, qui ont été affectées par le covid-19 peuvent souffrir de séquelles d'ordre psychologique, Dr Mahbouli note que les spécialistes dans le domaine ont observé une hausse des troubles anxieux, des somatisations, des états dépressifs, des troubles du sommeil... pour toutes les personnes qui ont été touchées par le covid-19.

Et de renchérir : "Les individus peuvent être touchés par plusieurs troubles psychiques. Les pathologies psychiatriques sont nombreuses et diverses. Ces symptômes varient selon le diagnostic et cela peut aller de la tristesse de l'humeur, à des comportements délirants... en passant par les crises d'angoisse, les troubles des conduites alimentaires... ". Toujours selon la psychiatre, pour traiter et soigner les pathologies psychiatriques, qu'ils soient déclenchés par le covid ou d'autres facteurs, il faut des suivis psychothérapeutiques associés ou non à un traitement médicamenteux.

Le médecin note à la fin qu'il important de se faire traiter de ces pathologies, de garder un œil sur sa santé mentale, car d'après les chiffres de l'OMS, 450 millions de personnes souffrent de troubles psychiatriques dans le monde, 25% de la population mondiale développeront une ou des maladies psychiatriques. Une enquête menée en 2015 a montré une prévalence de 52% des troubles psychiatriques dans la population tunisienne et qu'il est possible de prévenir ces troubles par le dépistage précoce et par une prise en charge sans délai de la souffrance psychologique afin d'éviter l'évolution vers des troubles plus sévères et plus difficiles à prendre en charge.