Tunisie: Natation | Sa priorité cette année est de décrocher son bac - Hafnaoui vise loin...

D'ici le mois de juin, la priorité de notre champion olympique est de décrocher son bac. Un diplôme qui lui ouvrira les portes de l'université américaine avec, en prime, l'opportunité de faire une carrière de sportif de haut niveau.

C'est un jeune qui a bien la tête sur les épaules. C'est d'Ayoub Hafnaoui dont on parle. Notre champion olympique aspire à faire des études universitaires aux Etats-Unis dans la perspective de faire une carrière à la "Oussama Mellouli". Le jeune Ayoub sait déjà dans quelle université il veut aller. Il lui suffit de décrocher son bac cette année pour qu'il parte s'installer aux Etats-Unis. Par ailleurs, on sait depuis l'automne dernier que le Championnat arabe (petit bassin qui a eu lieu en octobre à Abou Dhabi) et les Mondiaux, petit bassin aussi, qui ont suivi en décembre toujours dans la capitale émiratie, sont les deux principales échéances internationales au programme de notre champion olympique au titre de l'année en cours : "La priorité d'Ayoub Hafnaoui cette année est de décrocher son baccalauréat. Il reprend demain les entraînements pour essayer d'être fin prêt en prévision des prochains Jeux méditerranéens. Nous espérons qu'il décroche son bac dès la session principale. Sinon, il ratera les Jeux méditerranéens qui tombent à la même date que la session de contrôle du baccalauréat. Jusque-là, il se contente de s'entraîner à Tunis. Il suit des cours de soutien car il a un grand retard scolaire à rattraper", nous a fait savoir le directeur d'élite, Sami Achour.

Les Mondiaux juniors et les Jeux Med en perspective

Pour le reste des membres de l'équipe nationale de natation, deux échéances principales sont au programme de cette année. Il y a d'abord les Jeux méditerranées qui se dérouleront du 25 juin au 5 juillet prochains à Oran en Algérie. Puis, nos nageurs mettront le cap sur Kazan en Russie pour participer aux Championnats du monde junior qui se dérouleront du 24 au 29 août prochains. En prévision de ces deux échéances, nos nageurs viennent de clôturer, dimanche, un stage d'une semaine à Monastir.

Pour information, ils sont deux nageurs à avoir été sélectionnés pour participer aux Jeux méditerranéens. Il s'agit d'Ayoub Hafnaoui et Khalil Ben Ajmia. Ils sont six jeunes à être retenus pour les Mondiaux juniors : Ahmed Jaouadi, Khalil Ben Chaâbane, Belhassen Ben Miled, Khalil Amri, Abderrahmane Haj Salem et Jamila Boulekbech.