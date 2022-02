Maroc: Le WAC assure en déplacement et le Raja rate le coche à la maison

Reprise de la Botola Pro D1

Le Wydad est parvenu à s'en tirer à bon compte à l'issue de son match contre l'IRT (0-0), disputé samedi au Grand stade de Tanger et comptant pour la seizième journée de la Botola Pro D1 de football, première manche de la phase retour.

Un nul blanc qui arrange apparemment les affaires des deux clubs, du moment où la formation tangéroise reste un abonné du ventre mou du classement, partageant le 8ème poste avec le FUS, alors que le WAC a pu conserver son fauteuil de leader, faute de creuser l'écart sur son poursuivant immédiat le Raja (36 contre 30 pts).

Ce dernier a raté le coche à domicile, se contentant d'un score de parité, un partout, devant le CAYB. Et ce sont les Hérizis qui ont réussi à ouvrir la marque d'entrée de jeu (2è) par l'entremise de Soufiane Saadane. Une avance qu'ils n'ont pas su préserver, puisqu'à la 70ème minute, le jeune Soufiane Benjdia a pu égaliser pour les Verts, portant désormais son capital buts à deux réalisations, et ce après avoir scoré contre l'OCK.

Cette manche de reprise a profité pleinement au DHJ, tombeur de l'OCS sur le court score de 1 à 0, but de Mohcine Rabja à la demi-heure de jeu. Grâce à cette victoire, les Doukkalis s'invitent au podium (3ème avec 26 pts), dépassant l'ASFAR qui n'a pu faire mieux qu'un match nul face à la Jeunesse Sportive de Soualem, opposition qui a eu pour cadre le stade municipal de Berrechid.

Les Militaires ont marqué en premier grâce à Ismail Khahi (39) et la JSS a égalisé à la 45è mn sur penalty transformé par Mohcine Erbibi.

Après avoir déroulé en accueillant le CAYB lors de la précédente journée (4-1), le scénario a été tout autre pour les Berkanis en recevant cette fois-ci le MAS. La confrontation a été sanctionnée par un nul blanc, résultat qui permet à la RSB d'occuper conjointement la 5ème position avec la JSS (24 pts), soit une longueur d'avance et une place au-dessus du club fassi, mieux outillé cette saison pour terminer parmi les équipes du haut du tableau.

Bonne opération du FUS qui s'est offert le SCCM par 2 à 0, buts de Herman Kameni (74è) et Mehdi Karnass sur penalty sifflé à une minute de la fin du temps réglementaire. Il s'agit là de la quatrième victoire d'affilée pour le Fath de Jamal Sellami, tandis que pour le Chabab, la traversée du désert se poursuit, du fait que le club reste sur deux nuls et une défaite et sa dernière victoire remonte à la 12ème journée aux dépens de la JSS.

Pour Mhamed Fakher et ses poulains, il urge de rectifier le tir et de renouer avec le succès comme l'a fait d'ailleurs le MCO, sans pour autant pouvoir s'extirper de la zone rouge. Les Oujdis ont eu raison de l'OCK par 3 à 2, buts de Lamine Diakité (21è), Yanis Merah (26è) et Hamza Semmoumy (71è). Quant aux Khouribguis, ils ont trouvé le chemin des filets suite aux réalisations d'Ismail El Harrach (7è) et Tumisang Orebonye (75è).

Enfin, victoire en déplacement du Hassania d'Agadir sur le dernier du classement, à savoir le RCOZ par 2 à 0. La première réalisation des Soussis a été l'œuvre de Malik Cissé (2è) et la seconde, un but gag, du gardien Mehdi Ouaya contre son camp à dix minutes du coup de sifflet final.

Mohamed Bouarab

Botola Pro D2

Voici les résultats complets de la 18è journée de la Botola Pro D2 de football:

USMO-CAK : 0-0

IZK-ASS : 1-0

UTS-JSM : 3-2

WAF-RAC : 1-0

TAS-SM: 3-1

CJBG-RCAZ: 1-1

RBM-KACM: 0-1

MAT-OD: 4-1

Classement

1-MAT: 38 pts

2-UTS: 31 pts

3-RBM: 28 pts

4-RCAZ: 27 pts

OD: 27 pts

6-SM: 26 pts

IZK: 26 pts

8-ASS : 25 pts

9-CJBG : 24 pts

JSM : 24 pts

11-RAC : 21 pts

12-CAK : 20 pts

TAS : 20 pts

WAF : 19 pts

16-KACM : 6 pts