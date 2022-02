Maroc: Le "Bibliotobiss " de l'IFM fait escale dans la province d'Al Haouz

Le Bibliotobiss, un projet de bus culturel et multimédia itinérant, porté par l'Institut Français du Maroc (IFM), a fait escale à Dar Taliba (Maison de l'étudiante) de la commune d'Ourika, relevant de la province d'Al Haouz, dans le but de rendre accessible le livre au lecteur.

Le projet, initié en partenariat avec le Conseil municipal d'Ourika et le collectif associatif de la commune, a pour objectif de permettre aux apprenants du monde rural de la province d'Al Haouz de bénéficier des nombreux services proposés par cette bibliothèque mobile, de découvrir le monde culturel virtuel et de développer l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le domaine de l'éducation.

Né de la volonté d'asseoir les bases d'un échange et d'un dialogue interculturels fructueux, le Bibliotobiss est un conteneur composé d'une bibliothèque (plus de 300 livres en français et en arabe), d'un espace numérique et multimédia avec son dispositif DataCup, d'un espace Micro-Folies et d'un musée numérique présentant de grandes collections muséales françaises et européennes.

Un espace cinéma et une sonorisation (projections plein air, Mashup Table, concerts et productions artistiques), des équipements sportifs viennent compléter le dispositif. Le Bibliotobiss représente une occasion unique d'aller à la rencontre de populations rurales et périurbaines. Opérationnel toute l'année, le bus fera halte dans chacune des 12 régions du Royaume, facilitant l'éducation et la médiation culturelles des jeunes publics.

Ainsi, après une escale d'un mois à Ourika, le Bibliotobiss se rendra à la commune d'Ait Sidi Daoud à l'école Lalla Ghazal dans la province d'Al Haouz.