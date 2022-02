Algérie: Les revues "Rissalat El Masjid" et "Thakafa Islamiya" disponibles sur l'ASJP

Alger — Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a lancé, la publication des revues "Rissalat El Masjid" (message de la mosquée) et "Thakafa Islamiya" (Culture islamique), sur la plateforme algérienne des revues scientifiques (ASJP), développée et dirigée par le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (CRIST), a indiqué un communiqué du ministère.

"Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a procédé, lundi au siège du ministère, au lancement de la publication des revues "Rissalat El Masjid" et "Thakafa Islamiya" sur l'ASJP, une plateforme de publication électronique des revues scientifiques algériennes développée et dirigée par le CERIST", a précisé la même source.

Dans un message publié en éditorial de la revue "Culture islamique", le ministre a affirmé que pour de "nombreux lecteurs, l'information électronique reste le moyen le plus rapide, facile et à moindre coût, pour accéder à l'information, et ce à travers le monde.

Le ministre qui a précisé que ce numéro était le premier de la publication numérique de la revue, a souligné que "les portes sont ouvertes pour les chercheurs qui veulent apporter leurs contributions". "Le portail électronique du département ministériel reste également ouvert pour toute contribution au service de notre religion, de notre culture et de notre identité nationales".