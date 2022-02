Ile Maurice: Consommation - La STC relance l'importation d'huile comestible

Les huiles de soja ou encore de tournesol ont connu une hausse de prix récemment. D'où la décision de la State Trading Corporation (STC) de rendre plus accessible les denrées de base sur le marché et d'offrir un meilleur prix que celui de la concurrence. Si un premier appel d'offres avait été lancé l'année dernière, l'importation d'huile a été temporairement suspendue afin de se tourner vers d'autres marchés, notamment le Kenya et la Tanzanie, qui sont également de gros producteurs d'huile comestible.

De plus, les offres reçues pour la première importation d'huile comestible n'ont pas été concluantes. En effet, la STC n'avait pas pu identifier une source plus compétitive que celle sur le marché local. L'organisme relance un appel d'offres international pour l'approvisionnement de 200 tonnes métriques d'huile comestible pour la période s'étalant du 1er avril au 30 juin. Les soumissionnaires peuvent importer l'huile de Soja ou l'huile de Tournesol ou encore la "Blended Cooking Oil" ou les trois types d'huiles. Les intéressés ont jusqu'au 24 février pour soumettre leurs propositions.

Pour être éligible, le soumissionnaire doit notamment démontrer la capacité d'approvisionner/exporter un minimum de 200 tonnes métriques d'huile comestible sur une base mensuelle. Le contrat sera alloué une fois qu'un échantillon d'huile embouteillée dans un contenant d'un litre et portant le sceau du laboratoire sera testé et confirmé par le Mauritius Standards Bureau, attestant qu'il est en conformité avec la spécification exigée par la STC. La livraison sera scindée en deux logements de 100 tonnes chacun. Selon le calendrier, la première livraison d'huile devrait débarquer fin avril ou début mai, alors que le reste devrait être livré en juin. La durée de conservation des bouteilles d'huiles doit être d'au moins 18 mois à compter de la date de production.

Conformément à la Customs Tariff Act 1988 de la Mauritius Revenue Authority, les importateurs à Maurice bénéficient d'un taux commercial préférentiel sous réserve d'importation en provenance des pays commerciaux préférentiels, notamment le Common Market for Eastern and Southern Africa, la Southern African Development Community et la Commission de l'océan Indien.

Pour rappel, la STC approvisionne et commercialise le pays en produits essentiels, notamment les produits pétroliers, le gaz, la farine de blé et le riz, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ Rs 28,5 milliards (USD 650 millions). Par ailleurs, la STC s'est également lancée dans l'importation du ciment afin de libéraliser le marché et offrir un prix plus compétitif aux Mauriciens. L'organisme a lancé un appel d'offres international pour l'approvisionnement de 50 000 tonnes métriques d'"Ordinary Portland Cement", qui est couramment utilisé dans la construction.