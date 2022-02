Ile Maurice: Post-Batsirai - Une enquête sociale sur les sinistrés démarre

Alors que 209 familles, soit 566 personnes, se sont réfugiées dans les 45 centres mis à disposition lors du passage du cyclone Batsirai à proximité de l'île la semaine dernière, 27 familles, soit 112 personnes, se trouvent toujours dans ces centres. La ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Fazila Jeewa-Daureeawoo, a animé une réunion, lundi 7 février, afin d'envisager de nouvelles mesures pour aider les sinistrés du cyclone Batsirai et ce, à partir du Prime Minister's Relief Fund. Des fonds y seront puisés et serviront à acheter des denrées alimentaires et du matériel scolaire pour ces 27 familles, de même qu'à retaper leurs maisons.

Démarrée depuis aujourd'hui, cette enquête sociale est destinée à cerner les besoins de tous les sinistrés de Batsirai. A la suite de cette réunion, il en est ressorti que d'autres familles, qui ne se sont pas encore fait officiellement connaître, ont subi d'importants dégâts matériels. Elles aussi pourront bénéficier du Prime Minister's Relief Fund au même titre que les autres sinistrés. D'ailleurs, une hotline a été mise en place à la National Empowerment Foundation, soit le 129, pour qu'elles se fassent enregistrer. Cette ligne téléphonique gratuite est opérationnelle de 9 à 16 heures. Il y aura aussi un desk spécial d'aménagé à la NEF à Port Louis afin d'enregistrer les doléances de ceux qui viennent les rapporter en personne.

La réunion s'est tenue en présence des membres de la police, de la Special Mobile Force, de la Mauritius Fire and Rescue Services (MFRS), des fonctionnaires de la National Empowerment Foundation (NEF), de la National Social Inclusion Foundation, du ministère des Technologies de l'Information et de la Communication (TICs) et des représentants d'organisations non gouvernementales, entre autres.