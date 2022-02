Algérie: Hamadi passe en revue avec l'ambassadeur d'Indonésie les voies de renforcer la coopération bilatérale

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a passé en revue avec l'ambassadeur d'Indonésie en Algérie, Chalief Akbar, les voies et moyens à même de renforcer et de booster les relations de coopération bilatérale dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, a indiqué un communiqué du ministère.

Les deux parties ont salué le niveau des relations historiques et privilégiées qui lient les deux pays, exprimant leur disposition à élargir le partenariat commun et à ouvrir de vastes perspectives pour renforcer les relations bilatérales dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, selon la même source.

Il a également souligné la nécessité d'élargir les clauses du Mémorandum d'entente à la promotion du tourisme, à la formation et l'apprentissage et à l'artisanat, vu l'expertise de l'Indonésie dans ces domaines.

De son côté, l'ambassadeur d'Indonésie a exprimé la disposition de son pays à promouvoir les relations bilatérales établies avec l'Algérie dans le domaine du tourisme religieux, saharien et culturel, vu les infrastructures touristiques que recèle l'Algérie et à œuvrer ensemble à faire la promotion des deux destinations touristiques, à travers l'organisation de voyages d'exploration au profit des médias et des influenceurs et l'échange de participation aux Salons du tourisme organisés dans les deux pays.