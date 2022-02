Ile Maurice: Mixed Martial Arts - Projet d'un grand tournoi international à Maurice vers juin-juillet

La Mixed Martial Arts Federation Mauritius (MMAFM) veut frapper un grand coup cette année. Elle se veut être la facilitatrice d'un projet très ambitieux - initié par 'Scuffle Holdings', entreprise de sport et de médias dont le siège est au Bahreïn - qui devrait normalement avoir lieu au complexe sportif de Côte d'Or vers les mois de juin-juillet. Plusieurs athlètes africains professionnels de mixed martial arts seront en lice dans ce tournoi qui portera le nom de 'Scuffle Combat Week'.

Un évènement très médiatisé

Cela fait des années que 'Scuffle Holdings' organise des compétitions de Mixed Martial Arts. Depuis quelque temps, cette entité cherche les meilleurs combattants professionnels de MMA en Afrique pour leur donner les meilleures opportunités de progresser dans leur carrière. " 'Scuffle Holdings' a sillonné plusieurs pays africains pour sélectionner les meilleurs combattants pour le 'Scuffle Combat'. Cet évènement a débuté en novembre 2021 en Afrique du Sud. La finale aurait dû avoir lieu à Maurice en mars.

Mais en raison des restrictions sanitaires cela n'a pu se faire. On l'a repoussé au mois de juin-juillet. Pour le moment, on peut annoncer qu'il y aura une vingtaine d'athlètes africains dans plusieurs catégories " laisse savoir Avinash Ramtohul, président de la MMAFM. Ce dernier avance aussi que cet évènement sera très médiatisé et que 'Scuffle Holdings' a une position médiatique importante au niveau des media internationaux.

" Plusieurs chaînes internationales vont couvrir l'événement. Que ce soit celles du Moyen Orient, d'Europe et d'Asie. Actuellement, 'Scuffle Holdings' est en pourparlers avec ces chaînes américaines pour suivre cette compétition. Depuis que le 'Scuffle Combat' a été organisé, presque 100 millions de 'views' dont 60 millions seulement sur l'Afrique ont été enregistrées sur les chaînes et autres réseaux sociaux " ajoute-t-il. La MMAFM veut faciliter l'organisation d'évènements de MMA professionnel à Maurice.

Dans le projet de Scuffle Combat Week', des athlètes de plusieurs pays africains seront en lice. " Jason Van Schalkwyk, d'origine sud-africaine et Chief Executive Officer de Scuffle Media and Sports Company veut inclure Maurice dans son projet. Or, la MMAFM a tous les moyens pour organiser ce type d'évènement. Nous connaissons les règles de la Fédération Internationale de la MMA Professionnelle. Nous voulons agir comme facilitateur pour cet évènement " précise Avinash Ramtohul. Celui-ci affirme que la MMAFM veillera à ce que tout soit fait dans les règles. " Il y aura des arbitres internationaux assistés d'officiels mauriciens formés pour la circonstance " poursuit-il.

Retombées futures positives pour Maurice

Le 31 janvier, Avinash Ramtohul, Jason Van Schalkwyk, et Craig Faris, son assistant de la Scuffle Media and Sports Company, ont rencontré l'Economic Development Board (EDB), la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) et le Ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs (MAJSL). Ces instances se sont montrées intéressées par le projet. " Après nous avoir rencontrés, les instances mauriciennes ont trouvé qu'une telle compétition permettrait de booster la visibilité de Maurice sur la scène internationale et qu'elle aurait un impact positif pour Maurice à la fois sur le plan économique que sur le développement du MMA mauricien (Ndlr FF: les pratiquants mauriciens de MMA pourraient penser à évoluer vers le niveau professionnel).

Le MAJSL s'est aussi montré très enthousiasmé par le projet " soutient Avinash Ramtohul. Jason Van Schalkwyk, promoteur de ce tournoi, nous a affirmé que " le projet est en bonne voie et qu'il ne restait plus qu'à mettre en place l'organisation ". Il s'est aussi dit très satisfait des infrastructures du complexe sportif de Côte d'Or, qu'il a visité lors de son séjour à Maurice (avant la venue du cyclone Batsirai) et qui serait le site idéal pour la 'Scuffle Combat Week'. " J'ai visité beaucoup de pays en Amérique Latine, en Afrique et en Asie. Mais dans ma carrière, je n'ai jamais vu de complexe sportif de cette envergure. Les infrastructures sont de très haute facture " dit-il. Et d'Avinash Ramtohul d'ajouter que l'on se dirigera certainement vers un 'Memoranding of Understanding' pour déterminer l'implication des parties concernées dans l'organisation de cette compétition majeure.

Quelques précisions sur le 'Scuffle Combat '

Le 'Scuffle Combat ' que l'on veut organiser à Maurice a débuté en Afrique du Sud en novembre 2021. 'Scuffle Holdings' compte organiser six évènements de ce type en Afrique en une année. " Nous recevrons une vingtaine de combattants qui sont dans le circuit de la MMA professionnel depuis un certain temps. Lorsqu'ils seront à Maurice, on procèdera à la pesée. Il y aura aussi des 'open workouts' dans des espaces publics où des gens pourront les voir. Ce sera un évènement dans l'évènement " précise Avinash Ramtohul. A noter que le tournoi se déroulera dans une cage. " Les athlètes seront dans une cage de 9 mètres de diamètre et de 3 mètres de haut. On déjà passé la commande. Elle est en construction en Afrique du Sud " dit-il.

Cela dit, s'il est vrai que la 'Scuffle Combat Week' concernera essentiellement les combattants professionnels, il n'empêche que la MMAFM et 'Scuffle Holdings' pensent organiser une compétition pour les athlètes amateur ssur 3 ou 4 jours dans la semaine, avant la compétition majeure qui aura lieu en weekend. " On pourrait éventuellement inviter sept pays africains. Samedi ce sera l'évènement majeur. Mais quatre jours avant (de mardi à vendredi) on fera une compétition amateur dans laquelle les Mauriciens pourront prendre part. Les Mauriciens de la MMAFM ont déjà commencé la préparation pour le tournoi amateur ".