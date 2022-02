Gabon: Ali Bongo Ondimba échange avec Rose Christiane Ossouka Raponda

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu ce jour au Palais Rénovation avec Madame Rose Christiane Ossouka Raponda, Premier Ministre Chef du gouvernement.

Cette rencontre a été l'occasion pour le Chef du gouvernement de faire au Chef de l'Etat un compte rendu de sa participation à la 35ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union Africaine qui s'est tenue à Addis-Abeba les 5 et 6 février 2022.

Ces traditionnelles assises ont essentiellement été marquées par l'élection du Président Macky Sall à la tête de l'Union Africaine en remplacement de Son Excellence Félix Tshisekedi. Au cours de ces travaux, il a également été question pour les Chefs d'Etat et de gouvernement d'aborder les questions de Paix et de sécurité en Afrique ainsi que l'actualité continentale dans les secteurs de l'économie, de la santé et de l'éducation.

Le Président nouvellement élu à la tête de l'Institution Africaine a ainsi décliné sa feuille de route pour la mission qui lui est assignée. Il a particulièrement mis un accent dans le domaine de la santé en proposant la création prochaine d'une agence panafricaine de notation dans la gestion de la pandémie à corona virus ainsi que d'autres pathologies telles que le Sida la Tuberculose et le cancer.

S'exprimant au nom de Son Excellence Ali Bongo Ondimba pour les questions de Paix et de sécurité, Madame Rose Christiane Ossouka Raponda a souligné la nécessité de poursuivre les progrès dans la mise en œuvre des mécanismes fonctionnels pour la prévention et le règlement pacifique des conflits à l'échelle sous régionale et continentale.