Afrique: Cyclisme - La Fédération togolaise lance sa saison sportive avec une course d'exhibition

Ce samedi 5 février, la Fédération Togolaise de Cyclisme a lancé sa saison sportive à travers une course d'exhibition féminine. Au terme de cette course, Ayedjo Esther Abra est montée sur la plus haute marche du podium.

Le peloton s'est ébranlé dans les différentes artères de Lomé sur un itinéraire de 30 kilomètres, avec une épreuve du contre la montre .

Au terme de la course, Ayedjo Esther Abra est arrivée première en 57 minutes avec une vitesse moyenne de 32 km heure. Elle s'adjuge le trophée et une enveloppe de 50000 FCFA.

Ouro Nimini Walizatou 57'05, Noamessi Abra 57'10' sont arrivés respectivement 2éme et 3éme de cette course. Elles empochent ainsi des enveloppes de 40000 et 35000 FCFA.