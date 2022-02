Egypte: Le Patriarche Tawadros salue la directive du président al Sisi de construire une église dans chaque nouvelle implantation urbaine

Le Caire — Dans le cadre de l'intense programme de développement urbain lancé en Egypte, chaque nouveau quartier urbain construit selon les directives établies par les autorités civiles aura également sa propre église, selon le plan directeur. C'est ce qu'a confirmé le Patriarche copte orthodoxe Tawadros II, qui présidait samedi 5 février les célébrations de l'inauguration de la nouvelle église construite à El Salam City, un quartier urbain industriel et résidentiel qui a vu le jour ces dernières années dans la vaste zone du Caire.

L'intention déclarée des dispositions présidentielles - selon les analystes politiques égyptiens - est de faire en sorte que tous les citoyens, musulmans et chrétiens, puissent participer aux célébrations, rituels et activités de leur communauté de foi.

La nouvelle église, dédiée à la Sainte Vierge Marie d'Égypte, deviendra un lieu central de la vie communautaire des familles chrétiennes vivant dans les quartiers appelés Ahalina 1, Ahalina 2, Ahalina3 et Qubaa. Au cours de la cérémonie d'inauguration, le Patriarche Tawadros a consacré trois autels de l'église. Puis, dans un passage de son sermon, le Pape Tawadros (photo) a remercié le président Abdel Fattah al Sisi, le corps des ingénieurs de l'armée, les forces de police et toutes les institutions qui ont contribué à la construction du nouveau lieu de culte. La construction de l'église, érigée sur une surface de plus de 1 000 mètres carrés, avait commencé en 2019. "Il est beau, a remarqué le patriarche dans son sermon, que les dirigeants politiques se soient engagés à assurer la présence d'au moins une mosquée et une église dans chaque nouvelle zone résidentielle urbaine." Les orientations désormais promues par les autorités politiques égyptiennes sont également importantes à la lumière des nombreux problèmes et litiges survenus dans le passé concernant la construction de nouvelles églises.

Jusqu'en 2016, la construction de nouveaux lieux de culte chrétiens était encore conditionnée et en fait entravée par les "10 règles" ajoutées en 1934 à la législation ottomane par le ministère de l'Intérieur, qui interdisaient notamment la construction de nouvelles églises à proximité des écoles, des canaux, des bâtiments gouvernementaux, des chemins de fer et des zones résidentielles. Dans de nombreux cas, l'application stricte de ces règles a empêché la construction d'églises dans les villes et villages habités par des chrétiens, notamment dans les zones rurales de Haute-Égypte.

Dans les décennies qui ont suivi l'imposition des "dix règles", de nombreuses églises et chapelles ont été construites spontanément dans toute l'Égypte, sans les autorisations nécessaires. Aujourd'hui encore, ces bâtiments, érigés par des communautés chrétiennes locales sans permis légal, continuent de temps à autre à servir de prétexte à des fauteurs de troubles pour attiser la violence sectaire.

La nouvelle loi sur les lieux de culte, ratifiée par le Parlement égyptien en août 2016, a également permis d'entamer un processus méthodique de " légalisation " des lieux de culte chrétiens construits par le passé sans les autorisations requises. La commission gouvernementale créée à cet effet s'est réunie 20 fois pour donner à chaque fois son approbation à la régularisation légale d'églises et de bâtiments considérés auparavant comme totalement ou partiellement non autorisés par la loi. Jusqu'à présent, comme le rapporte l'Agence Fides (voir Fides 24/8/2021), 1958 églises, immeubles appartenant à l'Eglise et bâtiments de services auxiliaires construits dans le passé sans les permis nécessaires ont été tolérés et "régularisés" après vérification de leur conformité aux normes établies par la nouvelle loi sur la construction des lieux de culte.