Cote d'Ivoire: Action caritative - L'association "Les enfants d'Ivoire" gâte 4000 enfants en situation de précarité

L'association "Les enfants d'Ivoire" a lancé, le 4 février, à Mondoukou, son programme humanitaire en offrant un important lot de vêtements, de jouets et de kits scolaires aux enfants en situation de précarité du département de Grand-Bassam.

Ce sont au total 4000 enfants qui ont été les bénéficiaires de cette action caritative qui a coûté environ 10 millions de F Cfa, selon la présidente de l'association donatrice, Fatou Machoualou Fritsch.

" "Les enfants d'Ivoire" est une organisation caritative dont le motif est de donner du sourire et de l'espoir aux femmes et aux enfants en situation de précarité. Car, nul n'a le droit d'être heureux tout seul comme le disait Raoul Follereau. C'est cette idée de solidarité et de partage qui guide notre action et notre objectif est de toucher le maximum de personnes avec l'implication de tout le monde ", a-t-elle soutenu.

La cérémonie s'est déroulée en présence des notabilités de Mondoukou et de Moossou, mais également des autorités administratives et politiques de Grand-Bassam et de la région du Sud-Comoé.

Nanan Bognini Jean-Baptiste, chef de la notabilité de Moossou, Nanan Ebagnini V, chef de Mondoukou, et l'honorable Yao Yao Lazare, député-maire de Buyo, ont vivement salué ce " geste d'une haute portée sociale " de l'association "Les enfants d'Ivoire".