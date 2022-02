Congo-Kinshasa: " Rhythmic traces " au centre du concert de Lenyama Okiteke

C'est avec entrée libre que le batteur et auteur compositeur congolais Lenyema Okiteke a livré, ce vendredi 28 janvier, à la grande halle de l'institut français, situé dans la commune de la Gombe, un concert expérimental dénommé "Rhythmic traces ". Celui-ci est dédié à la présentation des mélodies et partitions de la musique traditionnelle révisée.

Une meilleure occasion pour l'artiste de présenter à ses fans son style de musique traditionnelle, principalement, la musique du peuple luba, combinée avec des sonorités synthétiques ou électro-acoustiques plus modernes.

"Aujourd'hui, il était question de cette espèce de rencontre entre la musique traditionnelle luba et les sonorités synthétiques ou électro-acoustiques. Cette mise en rencontre a eu lieu justement au cours d'une résidence de création qu'on a eu à travailler avec des musiciens, et on a produit cet univers qui met en dialogue des sonorités synthétiques d'un côté, et de l'autre côté les mélodies traditionnelles luba", a confié Lenyama Okiteke au journal La Prospérité, juste après son grand show.

A lui d'ajouter : "Je profite de votre micro pour inviter les mélomanes kinois à ouvrir leurs esprits sur d'autres univers musicaux, c'est vrai qu'il y a la rumba, y a le style afro beat pour ne citer que ceux-là, mais seulement ce serait aussi intéressant de s'ouvrir à d'autres ouvertures artistiques. C'est-à-dire que les musiciens sont dans une espèce de mise à jour, et à chaque fois qu'ils mettent à jour leurs musiques, c'est aussi qu'il y ait un public qui va les recevoir ".

En outre, il était également question pour ce batteur et auteur compositeur congolais de présenter à son public les résultats de son projet de recherche et de création qu'il considère également comme outil sociologique, avant de le transformer en objet musical.

Revenant sur la question de la suite du programme, selon lui, ce projet intitulé "Rhythmic traces" qui a débuté en Belgique, va s'élargir, après cette première présentation à Kinshasa, sur toute l'étendue du territoire national, notamment : Lubumbashi, Kongo Central...

A travers ce projet, Lenyama Okiteke se projette dans le passé colonial afin de comprendre le contexte dans lequel ces objets musicaux ont intégré l'espace occidental et quelles étaient les intentions des musicologues qui ont enregistré ces compositions. Son travail artistique se construit donc à la jointure entre expérimentation musicale et travail de mémoire.

Zoom sur Lenyama Okiteke

Lenyama Okiteke, est un batteur et auteur compositeur congolais de musique expérimentale congolais. Il conjugue dans son œuvre deux influences distinctes : la musique traditionnelle du peuple luba, issue d'archives sonores, et des sonorités synthétiques plus modernes.