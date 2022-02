Sénégal: CONFEMEN - Les correspondants nationaux préparent la 59ème session ministérielle

Saly-Portudal (Mbour) — Les correspondants nationaux de la Conférence des ministres de l'Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) se réunissent depuis ce lundi, à Saly-Portudal (Mbour, ouest), pour préparer la 59ème session ministérielle de cette organisation, a constaté l'APS.

Cette rencontre de trois jours (7, 8 et 9 février) a pour objectif d'échanger et d'adopter les propositions de révision des statuts de la CONFEMEN et du personnel du secrétariat technique permanent (STP) de cette institution ainsi que le projet de son plan stratégique 2022-2026.

Les correspondants nationaux sont de hauts fonctionnaires désignés par les ministres en charge de l'Education des pays membres de la CONFEMEN et qui sont les intermédiaires entre le STP et les ministères de l'Education des Etats et gouvernements membres. Ils sont chargés d'assurer le suivi national des décisions de la CONFEMEN.

Selon le secrétaire général de cette institution, le professeur Abdel Rahamane Baba-Moussa, les 44 ministres membres de cette institution vont adopter définitivement ces documents lors de la prochaine session ministérielle.