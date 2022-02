Afrique: Les Lions de la Teranga règnent sur l'Afrique

Après le sacre du Sénégal, les plus jeunes aussi rêvent d'emboîter le pas à leurs aînés.

Les Sénégalais font la fête depuis dimanche (06.02) soir dans différents coins du monde, comme à Paris devant le palais de l'Elysée, et dans les rues de Dakar, où les Lions de la Teranga sont arrivés ce lundi (07.02) avec leur premier trophée continental.

Une finale gagnée au bout du suspense

Le match qui s'est conclu au bout du fatidique tirs au but, durant lequel les supporters sénégalais ont retenu leur souffle pendant, notamment ce supporter qui est allé chercher la bouteille d'eau où le portier egyptien Gabaski avait collé les noms des tireurs de penalty sénégalais et les positions dans lesquelles ils préfèrent tirer.

Sadio Mané, ses coéquipiers, et tout le Sénégal, rêvaient de ce trophée depuis 1957, date à laquelle la première compétition s'est jouée.

L'attaquant des Lions, Sadio Mané, revient ici sur ce suspense, lui qui avait raté le penalty dans les premières minutes du jeu face à Gabaski:

"Avant d'aller tirer le dernier penalty, tout le monde était venu vers moi, et je pense que cela a fait de la différence, parce que ça m'a donné tellement de motivation. J'étais plus concentré que jamais", affirme le meilleur joueur du tournoi.

Une victoire qui inspire de l'espoir

L'exploit des Lions de la Teranga donne des ailes aux membres des académies de football du Sénégal.

"Depuis notre indépendance, on court derrière ce trophée et on ne l'a pas. C'est une source de motivation pour les jeunes aussi : Ce qui était considéré comme un rêve avant est devenu une réalité. Aujourd'hui, tout Dakar est envahi par la foule et tous les gens sont contents des résultats obtenus par les Lions", explique le coach Daba, entraîneur des jeunes du Sicap football club à Dakar :

"Quand on suivait la finale, ils étaient contents. Ce sont des références pour les jeunes, depuis longtemps. Y compris les joueurs qui ne sont pas nés ici au Sénégal mais défendent aujourd'hui les couleurs de la nation. Les jeunes aussi veulent à long terme défendre les couleurs du Sénégal. Et aujourd'hui, quand ils voient l'équipe du Sénégal réussir comme cela, ils sont vraiment très, très contents et depuis hier, ils manifestent leur contentement envers l'équipe du Sénégal", poursuit Coach Daba .

El Hadj Sambou Touré, 17 ans, évolue au poste d'attaquant dans cette équipe de Sicap, et rêve déjà d'emboîter le pas à ses aînés:

"Ça nous motive à imiter nos grands-frères et à faire comme eux afin de remporter la CAN dans le futur".

Les Lions de la Teranga sont à la tête de l'Afrique, tout comme leur président Macky Sall qui les a accueillis à Dakar, et qui préside désormais l'Union africaine pendant une année.

Souhaitons à l'équipe féminine de connaître le même succès lors de la CAN féminine, qui se tiendra du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc.