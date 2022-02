Congo-Kinshasa: Nouvelle Feuille de route de la CENI - Denis Kadima annonce l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs pour le 6 avril prochain

En prélude des élections à venir, le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, a confirmé la tenue de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 des 26 provinces que compte la République Démocratique du Congo.

C'était lors de la présentation de la feuille de route du processus électoral 2021-2027 que le patron de cette institution d'appui à la démocratie a rendu public le calendrier réaménagé des élections.

Plusieurs autres points saillants ont constitué l'holisme de cette feuille de route que Denis Kadima Kazadi a dévoilée sur les antennes de la télévision nationale, devant un public multiforme constitué des autorités du pays, des membres de la CENI et le corps diplomatique. Quant aux élections des gouverneurs et vice-gouverneur dans les 13 des 26 provinces de la RDC dont 11 pour les gouverneurs et 2 autres pour les vice-gouverneurs sont concernées. Il s'agit de Bas-Uélé, Haut-Lomami, Kasaï Oriental, Kongo Central, Lomami, Mai-ndombe, Tanganyika, Maniema, Mongala, Tshopo, Kasaï Central, pour les gouverneurs. Kinshasa et Kwango sont concernés par l'élection des vice-gouverneurs. Ituri suivra le pas après l'état de siège.

Ainsi, le calendrier réaménagé de cette feuille de route de Denis Kadima se présente comme suit :

Du 13 au 23 février 2022 : poursuite de l'enregistrement des candidatures

3 mars 2022 : publication de la liste provisoire de candidats retenus

22 mars 2022 : publication de la liste définitive de candidats par province

Du 3 au 5 avril 2022 : campagne électorale

6 avril 2022 : élections des gouverneurs et vice-gouverneurs

Parmi les autres éléments que contient la feuille de route de la centrale électorale pour la période 2021-2027, il y a notamment le calendrier des opérations de cartographie électorale, des formations des agents électoraux, d'enrôlement des électeurs, d'acquisition des matériels électoraux, de déploiements de ces derniers, des votes voire des réformes des textes légaux régissant les élections. La présidentielle, les législatives nationales et provinciales sont prévues entre septembre et décembre 2023.

La feuille de route de la CENI se présente de la manière suivante:

De novembre 2021 à février 2022 : le séminaire d'imprégnation ainsi que la production des outils de gestion du processus électoral ;

Décembre 2021 à mars 2022 : Stabilisation et consolidation de l'administration permanente et d'infrastructures informatiques et ;

Février à avril 2022 : Organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces.

1ère séquence relative aux élections directes (présidentielle, législatives nationales et provinciales, communales).

De janvier 2022 à février 2023 : Organisation de l'opération de la cartographie des sites opérationnels et identification et enrôlement des électeurs ;

De juillet à septembre 2023 : Organisation des opérations de réception et traitement des candidatures aux scrutins directs ;

Septembre à décembre 2023 : Organisation du scrutin direct (présidentielle et législatives).

2ème séquence concerne les élections indirectes (sénateurs, gouverneurs, conseillers urbains, maires, bourgmestres, etc.).

3ème séquence portant sur les activités de pérennisation du processus, de mars 2024 à mars 2027.

Sur la question de faisabilité, le président de la centrale électorale Denis Kadima a évoqué certaines contraintes qui pourront entraver le processus tant attendu par tous. Parmi ces contraintes, figure la réforme de la loi électorale. Le successeur de Corneille Nangaa a prévenu que la réforme et le vote de ladite loi devraient se faire de préférence à la session parlementaire de mars 2022 pour respecter la feuille de route et le calendrier des échéances selon les délais que prévoit la constitution du 18 Février 2006.

Soulignons que cette nouvelle feuille de route est le résultat de 10 jours d'atelier de réflexion et d'analyse par les experts en la matière et clôturé le 5 décembre 2021 à Kinshasa. Rappelons aussi que bien avant l'annonce du calendrier réaménagé prévoyant l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des Provinces le 06 avril prochain, le président Denis Kadima et le ministre de l'intérieur, Daniel Aselo avaient échangé quant à ce, mercredi 2 février 2022.