Congo-Brazzaville: Tennis - TCB organise un tournoi international à Brazzaville

Plusieurs tennismen et tenniswomen, issus de divers pays, s'affrontent du 4 au 12 février, dans le cadre d'un tournoi international amical organisé par le Tennis Club de Brazzaville (TCB).

La particularité de la compétition est le fait qu'elle est organisée par un groupe des passionnés du sport, en général, et du tennis, en particulier. Cette première édition ouverte à tous réunit des férus et amateurs de ce sport sur les terrains de la forêt de la Patte d'Oie, à proximité du Stade Alphonse-Massambat-Débat.

Ce tournoi inédit apporte une valeur ajoutée à ce sport qui n'est pas trop connu du grand public, invité à le découvrir et l'apprécier. Les joueurs et joueuses viennent du Congo, de l'Indonésie, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, du Mali, de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Portugal, des États-Unis,Japon , Canada, ainsi que le Liban.

Selon Paul Aurelien Madzou, l'un des organisateurs, ce tournoi est une manière de rapprocher le peuple et de promouvoir le tennis. " Nous sommes ici entre amateurs et l'objectif consiste à s'amuser, se découvrir et apprécier les efforts des uns et des autres. C'est, en effet, le club TCB qui a pensé réunir les amoureux du tennis et le grand public. Nous n'avons aucun autre objectif derrière ", a-t-il indiqué.

Sponsorisé par Yao-Corp et Vival, cet Open de tennis se joue en versions masculine et féminine. Il permettra aux finalistes de recevoir, selon leur catégorie, un prize money couronnant leur accession au stade ultime du tournoi. Les têtes d'affiche seront classées et primées.

Ce tournoi revêt aussi un caractère social, puisque les ramasseurs de balle viennent des orphelinats. Une manière, selon les organisateurs, de permettre à ces enfants de découvrir le tennis et côtoyer d'autres environnements. Pour agrémenter cette compétition, une animation musicale est programmée.