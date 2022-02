Congo-Brazzaville: Université Denis-Sassou-N'Guesso - Le plan stratégique 2022-2026 dévoilé

Le président de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) de Kintélé, le Pr Ange Antoine Abena, a décliné le plan stratégique quinquennal de cette alma mater, le 5 février dernier, lors de la célébration de son premier anniversaire. Il porte sur six axes prioritaires.

L' UDSN, mise en service le 5 février 2021 par le chef de l'Etat, a célébré samedi dernier son premier anniversaire sur le thème " Des villes durables : enjeux majeurs de développement au Congo ". En un an, l'essentiel a été fait, selon Ange Antoine Abena, qui mesure tout de même le poids des défis à relever.

Le plan stratégique quinquennal 2022-2026 de l'UDSN est une feuille de route comportant six axes prioritaires, qui lui permettra de matérialiser, sur la fourchette de cinq ans, le plan général de l'établissement, tel que conçu par les experts.

Le premier axe porte sur la formation de l'homme, notamment sur l'éthique. L'objectif est de former des jeunes congolais compétents, des têtes bien faites, capables de contribuer au développement du pays.

Le second axe stratégique concerne l'assurance qualité. Ici, le défi à relever consiste à faire de l'UDSN une université de renom et crédible aux standards internationaux, à travers des formations et enseignements de qualité.

" L'Université congolaise a été souvent taxée de ne pas être classée parmi les meilleures, mais ce ne sont pas des compétences qui manquent. C'est parce que nous ne travaillons pas dans les standards. Ici, nous travaillerons sur l'assurance qualité ", a précisé Ange Antoine Abena.

L'une des priorités de ce plan stratégique est orientée sur la formation des étudiants, en matière de l'employabilité et de l'insertion professionnelle. En le faisant, la vision de l'UDSN est de montrer à ces jeunes qu'ils peuvent s'auto-employer, que d'attendre toujours d'être recrutés à la fonction publique.

La présidence de l'établissement mise aussi sur le numérique; un outil devenu incontournable pour se faire un nom et/ou relever les défis dans un monde moderne globalisé.

L'UDSN compte également sur le partenariat avec les universités étrangères, en vue d'adapter les formations aux standards internationaux. Il faut aussi ajouter à cela la diversification des sources de financement pour donner à l'université de Kintélé des moyens financiers conséquents, à la hauteur de ses missions.

Huit défis à relever à court et moyen termes

Pour atteindre les objectifs fixés, l'UDSN doit rendre opérationnel un certain nombre d'infrastructures prévues par les concepteurs du projet. Il s'agira, entre autres, de la finalisation des résidences universitaires ; des restaurants ; de la bibliothèque ainsi que des laboratoires pédagogiques et de recherche.

L'établissement devra aussi diligenter le processus de recrutement des enseignants permanents et étudiants locaux ainsi que ceux de l'étranger, en vue de répondre à sa vocation panafricaine.

Selon la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, l'UDSN est un motif de satisfaction pour le Congo et l'Afrique. Elle a annoncé qu'au titre de cette année académique, le gouvernement a augmenté son budget de fonctionnement, avec lequel elle tient à réaliser quelques projets contribuant à l'épanouissement de l'enseignement supérieur congolais.

Pour sa part, le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, représentant le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, s'est lui aussi réjoui des prestations de l'UDSN et promis d'en faire état à sa hiérarchie.

Ouverte l'année dernière, l'UDSN compte pour l'heure 947 étudiants, dont 487 en première année de licence et 736 en deuxième année, répartis entre trois instituts. Il s'agit de l'Institut supérieur d'architecture, urbanisme, bâtiment et travaux publics; l'Institut des sciences géographiques, environnementales et aménagement du territoire ainsi que la Faculté des sciences appliquées qui forme en physique, chimie, mathématiques, biologie et informatique.