Congo-Brazzaville: Réseau des écoles associées - Les membres souhaitent la disponibilité des fonds documentaires

Les membres des écoles associées de l'Unesco ont demandé à cette institution, le 5 février, de mettre à leur disposition des fonds communautaires accessibles aux élèves et aux enseignants.

La doléance a été formulée dans le communiqué final sanctionnant les travaux des Journées de redynamisation du réseau des écoles associées, lu par le rapporteur, Georges Ngambou. Les membres du réseau ont, à cette occasion, souhaité leur visibilité à travers l'organisation des journées du réseau.

Ils ont également demandé de renforcer les relations entre les écoles associées et les clubs Unesco, ainsi que la dotation du bureau en ressources multiformes pour la réalisation des projets retenus dans le programme d'activités annuel.

L'objectif du Réseau des écoles associées de l'Unesco est de construire les défenses de la paix dans l'esprit des enfants et des jeunes. Il vise aussi à informer les responsables d'établissements et enseignants, en leur donnant les outils nécessaires pour asseoir le réseau au sein de leur établissement et de sensibiliser les écoles non associées à y adhérer.

Le coordonnateur national du réseau, Gervais Marcelin Ndokekia, pour sa part, a expliqué que le réseau regroupe des écoles du préscolaire au lycée public et privé ainsi que des écoles professionnelles. Il compte plus de 11 000 établissements répartis dans 182 pays à travers le monde. Au Congo, le réseau compte près d'une trentaine d'écoles associées après son adhésion en 1996, qui a été lancée officiellement en mars 1997.

Le programme et les activités du réseau sont axés sur des thèmes d'études: les problèmes mondiaux et le système des Nations unies, les droits de l'homme et la démocratie, l'éducation interculturelle ainsi que la problématique de l'environnement.

Le secrétaire général de la Commission nationale congolaise pour l'Unesco, Gabriel Boukoumaka, de son côté, a précisé que les Journées de redynamisation du réseau des écoles associées ont permis aux responsables de ces écoles de faire le point de la vie du réseau.

Selon lui, le réseau rassemble des institutions éducatives partout dans le monde autour d'un objectif commun : construire les défenses de la paix dans l'esprit des enfants et des jeunes.

" Le réseau développe, teste et diffuse des matériels éducatifs innovants qui favorisent l'adoption de nouvelles approches d'enseignement et d'apprentissage basés sur les valeurs et les priorités centrales de l'Unesco ", a-t-il indiqué, ajoutant que " le réseau offre aux membres la possibilité d'accéder à la plateforme d'échange de leurs expériences, de connaissances et de bonnes pratiques avec les écoles, individus, communautés, décideurs politiques et bien d'autres ".

Notons qu'à l'issue des travaux des Journées de redynamisation du réseau des écoles associées, un bureau de quatre membres a été mis en place. La présidence est assurée par Louis Sylvain Moloumba et la vice-présidence par Emilienne Issaka Marohao.