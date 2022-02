Congo-Brazzaville: Transports - Lancement des travaux du Centre digital de contrôle technique des véhicules

La première pierre du futur siège des contrôles techniques des véhicules automobiles a été posée, le 7 février à Brazzaville, par le ministre des Transports, Jean Marc Thystere Tchicaya. Le nouveau dispositif informatisé contribuera à renforcer la sécurité routière dans le pays.

Le projet de la digitalisation des centres de contrôle technique permettra de moderniser toutes les opérations inhérentes aux contrôles techniques des véhicules. Il est censé favoriser la maîtrise " exacte " des statistiques du parc automobile sur toute l'étendue du territoire national et du transit, ainsi que celle de l'impact du secteur de transport routier sur l'économie.

En installant ce data center des véhicules, les autorités congolaises entendent ainsi transformer le secteur d'activités connexes au transport automobile pour qu'il participe à la croissance des recettes publiques, y compris à la création d'emplois. À en croire le directeur général des Transports terrestres, Sadate Girest Bokenga Manzekele, le dispositif aidera à court terme à améliorer le procédé de délivrance des certificats de visites techniques et les plateaux techniques non appropriés ainsi que la concurrence déloyale.

" La modernisation de notre administration, par la numérisation du système de gestion, s'appuie sur l'expertise de la société Siga-BC (Système informatique et gestion automatisée, Bassin du Congo). Les résultats escomptés sont, bien entendu, le renforcement de la sécurité routière, la maîtrise du parc automobile national, la sécurisation des recettes de l'Etat, la maîtrise des véhicules respectant la périodicité règlementaire du contrôle technique ", a indiqué Sadate Girest Bokenga Manzekele.

Les chiffres sur les accidents de la circulation en République du Congo demeurent inquiétants, soit 3 549 accidents enregistrés en 2019, 2468 en 2020 et 2 218 en 2021, principalement dans les départements de Pointe-Noire, de Brazzaville et du Niari. Plus de 30 782 accidents corporels ont été enregistrés entre 2014 et 2019. Les enquêtes officielles pointent du doigt de nombreuses défaillances dans les contrôles techniques des véhicules automobiles.

Le contrôle technique des véhicules au moyen du numérique consiste à vérifier sans aucun démontage les pièces automobiles, à savoir le freinage ; la direction; la visibilité ; l'éclairage ; la signalisation ; les organes mécaniques ; la pollution et le niveau sonore ; la liaison au sol... L'État mise sur l'expertise de la société cocontractante Siga-BC, un groupe spécialisé dans le domaine informatique et la transformation digitale basé en Tunisie, en France et à Dubai.

" Nous avons initié ce projet avec la Direction générale des transports terrestres (DGTT) dans l'optique de moderniser les services de visites techniques à travers la mise en place d'une plateforme de services en ligne où toutes les parties prenantes vont bénéficier, essentiellement les propriétaires des véhicules, les centres de visites techniques, la DGTT, le ministère de Transports et tous les intervenants dans le domaine de transport terrestre ", a assuré Ben Ali Zouhaier, le président directeur général du groupe Siga.