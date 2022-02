Sénégal: Une marée humaine reçoit les Lions de la Téranga après leur triomphe à la CAN

Les Lions de la Téranga de retour au Sénégal, lundi 7 février, au lendemain de leur victoire à la Coupe d'Afrique des Nations, face aux Égyptiens dimanche. Les joueurs ont été accueillis par une véritable marée humaine à Dakar, lors d'une journée décrétée fériée par le président Macky Sall. Après de longues heures d'attente, les supporters ont pu les voir brandir la coupe en fin de journée, du haut d'un bus qui a sillonné la capitale une bonne partie de la nuit.

Chaque membre de la famille a son maillot de l'équipe nationale et les couleurs du sénégal peintes sur les joues : Adja Ndiaye est arrivée vers midi avec ses enfants et elle est ravie d'avoir pu apercevoir ses joueurs préférés. " Oui, je les ai vus avec la coupe ! C'était fatigant au début, mais là, ça vaut la peine, parce qu'on voit la coupe en direct et ça fait vraiment plaisir, et nous félicitons tous les joueurs d'avoir mouillé le maillot pour nous apporter la coupe ", dit-elle.

Même s'il y a eu quelques échauffourées entre les supporters qui ont attendu des heures au soleil et les forces de l'ordre devant l'aéroport de Dakar, l'ambiance était plutôt à la fête. Léon Bass, lui, est arrivé à 8 heures du matin depuis Thiès, une ville à 70 kilomètres de Dakar :

" Il y a beaucoup de monde, là, avec les motos et les voitures. Vraiment c'est la joie, on est super contents, parce qu'on n'a pas reçu ce trophée depuis 1960. C'est le bonheur total : j'ai vu mon grand-père, mon père et ma mère pleurer de joie. Vraiment c'est beau. "

Reportage à Dakar de Babacar Fall.

Des milliers de Sénégalais sont sortis dans les rues, marchant parfois près de 30km

En groupes, des jeunes courent pour rejoindre la foule qui accompagne le bus des Lions. Malick Maniang est venu depuis les Parcelles assanies, un quartier périphérique de la capitale : " Je suis fier d'être Sénégalais ! J'habite au Sénégal, j'ai étudié au Sénégal, je vis pour le Sénégal. Je suis venu pour les voir ! "

Les supporters ont chaudement accueilli les Lions de la Téranga à leur retour de la CAN 2022

À l'arrivée des joueurs, le président Macky Sall les a chaudement félicités, avec un mot pour les joueurs, mais aussi pour leur entraîneur, Aliou Cissé. Mardi 8 février, dans l'après-midi, le président va recevoir les joueurs au Palais de la République pour recevoir l'Ordre national du Lion.

Le président sénégal Macky Sall a chaudement félicité les joueurs de l'équipe sénégalaise