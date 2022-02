Afrique: Victoire du Sénégal à la CAN - Réactions des Ponténégrins

Après la victoire des Lions de la Téranga, le 6 février face aux Pharaons d'Egypte en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Cameroun 2021, ceux qui ont soutenu le Sénégal à Pointe-Noire ont exprimé leur joie.

L'équipe sénégalaise s'est adjugé son premier trophée de la CAN, le 6 février, à Yaoundé au Cameroun, en s'imposant face à l'équipe égyptienne aux tirs au but, 4-2. Créée en 1961, cette l'équipe a attendu 60 ans après pour se placer au sommet du football africain malgré trois finales dont deux de suite sans succès.

Au Grand-Marché de Pointe-Noire où la majorité des Sénégalais exerce des activités commerciales la joie a été immense. Tous les supporters ont été habillés en maillot sénégalais et les devantures des boutiques arborées par les drapelets du Sénégal, symbolisant leur appartenance au pays. Dans toutes les bouches, Sadio Mané a été vénéré, malgré son penalty raté dès le début de la rencontre.

Le sociétaire de Liverpool a sauvé son pays comme l'a souligné Diop. " Sadio a raté, Sadio a sauvé ", a-t-il dit, très ému par la victoire du Sénégal. Diop a également félicité toute l'équipe pour avoir octroyé au pays le premier trophée de la CAN. " Nous avons longtemps attendu, c'est le moment de la joie. Je dédie ce trophée à tous les Congolais qui nous ont soutenus depuis le début de la compétition ", a-t-il lancé.

De son côté, Ngaïdo, également Sénégalais, a exprimé sa joie, "Cette victoire est formidable. J'avais l'intention d'aller suivre le match à l'écran géant au rond-point Lumumba mais, avec la pression qui montait au fur que le temps avançait, j'ai décidé de le suivre à la maison. A 19h, j'ai mis mon maillot, j'étais tout content quand le match a commencé mais, quand Sadio a raté le penalty, j'ai eu peur.

Mais le voyant motiver ses coéquipiers, cela m'a rassuré aussi ", a poursuivi ce Sénégalais qui pensait que les Lions de la Teranga allaient tuer le match au temps règlementaire. Aujourd'hui, nous sommes tous très fiers d'être des Sénégalais après une longue attente et ce, malgré trois finales dont deux consécutives. Je félicite l'entraîneur qui a fait confiance aux binationaux qui ont inscrit le Sénégal dans l'histoire de la CAN. Ils ont joué avec leur cœur, ils nous ont fait verser les larmes de joie, merci à cette équipe et au gardien Mendi. Je suis content de ce trophée ", a-t-il assuré.

Adama, pour sa part, a suivi le match jusqu'à la 80e mn avant de s'éclipser de l'écran. " Mais quand j'ai entendu la victoire du Sénégal, j'ai manifesté mon émotion, j'ai tapé sur les portes, j'ai crié, j'ai dansé. Je remercie en premier lieu tous les Congolais qui ont soutenu l'équipe sénégalaise avant de rendre un vif honneur à cette équipe, vainqueur de la CAN 2022. Je suis très fier de cette étoile", a-t-il indiqué.

De même, Rodelvie Mboukou, une Congolaise supportant le Sénégal, a vivement félicité Sadio Mané, le héros de cette CAN. " J'étais frustrée après son premier tir raté pendant le match. Mais après les tirs au but, c'était la joie totale.Vous savez, nous vendons ensemble au Grand Marché et toute l'Afrique noire ne pouvait que supporter le Sénégal qui était resté à la course du trophée. Je félicite Sadio Mané", a-t-elle dit.