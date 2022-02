Afrique: Coupe d'Afrique des nations

Champion d'Afrique pour la première fois de son histoire, le Sénégal tient enfin sa première étoile, décrochée dans le ciel de Yaoundé.

Les Lions de la Teranga qui avaient fait la fierté du continent au Mondial de 2002, cette terre grande pourvoyeuse de talents - hier les Bocandé, Diouf, Fadiga, Diop, aujourd'hui les Mendy et Mané - mérite pleinement sa revanche.

Une victoire qui n'est pas sans nous rappeler quelques émotions passées. Le Sénégal a remporté sa première Coupe d'Afrique des nations (CAN) à Yaoundé, comme le Congo l'avait fait en 1972. C'était il y a cinquante ans. Audace, esprit d'équipe, soif de gagner ont fait la différence. Cet état d'esprit qui avait porté nos Diables rouges au plus haut sommet de la compétition.

L'absence du Congo y est d'autant plus frustrante que des nations modestes se sont distinguées lors de cette édition, comme la Guinée équatoriale et la Gambie, quarts de finaliste, ou encore le Malawi et les Comores qui se sont hissés en huitièmes de finale, en s'appuyant sur ces fameuses valeurs collectives et un travail au long cours. Des exemples à suivre pour un football congolais qui a tout pour réussir s'il s'en donne les moyens.

La CAN 2021 endeuillée par le drame d'Olembé ne restera pas dans les esprits comme une grande compétition au niveau technique, avec de grandes équipes parfois décevantes, mais de petites formations y auront confirmé leur progression et le spectacle aura été au rendez-vous. Le grand public a découvert des joueurs enthousiasmants, des stars ont porté leurs équipes jusqu'au bout, des buteurs ont confirmé leur statut de valeur sûre. De toutes ces péripéties, on retiendra cette magie du sport où tout est possible.