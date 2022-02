Afrique: Wakit Tama, coordination de la société civile, demande que Sant' Egidio soit associée au dialogue national

Au Tchad, le gouvernement de transition doit réunir les différents mouvements dit " politico-militaires " à la fin du mois à Doha en vue d'un dialogue national au mois de mai. La société civile, qui n'a pas été invitée, appelle à une médiation extérieure. Elle demande notamment que la communauté Sant' Egidio, proche du Vatican, soit associée à ce dialogue national.

La médiation de Sant' Egidio - qui a déjà réuni différents mouvements politico-militaires le mois dernier à Rome - serait un gage d'inclusivité, explique Max Loalngar, coordonnateur du groupe de la société civile Wakit Tama, joint par Alexandra Brangeon, de la rédaction Afrique.

Un processus de paix doit être inclusif et " ne saurait laisser des mécontents sur le côté ", insiste Max Loalngar, et " la méthodologie de la communauté Sant 'Egidio peut apporter de la transparence et de la clareté, sans exclure quelqu'un " et donc " inspirer les acteurs de la transition au Tchad. "

Fin janvier, les représentants des groupes politico-militaires se sont réunis à Rome pour un " colloque sur le futur du Tchad " sous l'égide de la communauté Sant'Egidio, afin de proposer une " contribution " à ce pré-dialogue.

Max Loalngar s'interroge aussi sur le nombre de factions politico-militaires annoncées à Doha.

" Au lieu de cela, qu'est-ce qu'on fait ? On veut simplement regrouper les politico-militaires. Si vous prenez, par exemple, ce qui est envisagé pour Doha, on nous parle de cent-cinquante politico militaires qui seront réunis... Alors qu'aujourd'hui, les factions encore actives sur le terrain, il n'y a pas plus de cinq.

Tout est fait pour faire appel à des gens de façon complaisante, certainement les acteurs d'anciens groupes ou d'anciennes factions militaires, qui ne sont plus sur le terrain, de manière à adhérer purement et simplement aux desiderata de la junte au pouvoir et en laissant de côté la société civile et les partis politiques.

Donc ceux qui sont les premiers concernés par les questions politiques, sont écartés. C'est inadmissible ! Donc il faut absolument qu'il y ait des acteurs, un œil extérieur qui permette en toute transparence et toute impartialité que ce dialogue-là soit véritablement un dialogue ".