Seychelles: Modernisation majeure prévue pour l'aéroport international des Seychelles

À l'occasion du 50e anniversaire de l'ouverture de l'aéroport international des Seychelles à Pointe Larue, une mise à niveau majeure a été conçue pour répondre à l'augmentation du trafic à l'aéroport, a déclaré un haut responsable du gouvernement vendredi.

Une révision du plan directeur de l'aéroport datant de 2009 a été approuvée récemment par le conseil des ministres, ouvrant la voie à un développement et à une extension majeure de l'aéroport.

Le plan a été conçu par la société singapourienne CPJ Corporation, qui a également travaillé sur l'aéroport primé de Changi à Singapour.

"Nous avons reconnu en 2009 que l'aviation aux Seychelles allait s'agrandir et un plan a donc été mis en place pour développer l'aéroport, à l'approche des 40 ou 50 prochaines années", a déclaré Garry Albert, directeur général de l'Autorité de l'aviation civile des Seychelles (SCAA).

M. Albert a déclaré que le plan directeur précédent ne s'est pas concrétisé pour des raisons financières, cependant, la nécessité de développer l'aéroport est devenue plus évidente.

"L'un des principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés en ce moment concerne le stationnement des avions. Nous avons environ cinq à six places de stationnement, mais avec la taille croissante des avions utilisant nos installations, nous ne pouvons prendre que trois avions à la fois et très souvent, nous nous retrouvons obligés de demander à des jets privés de déposer leurs clients et de partir ", a déclaré M. Albert.

Lors d'une présentation vendredi, le secrétaire principal de l'aviation civile, Alan Renaud, a partagé les caractéristiques qu'ils s'attendent à conserver du plan directeur de 2009 lorsqu'ils travailleront sur le nouveau.

Le plan de 2009 était basé sur la date et les prévisions faites pendant cette période. (Seychelles Civil Aviation Authority) Photo License: CC-BY

Il comprend un terminal passager plus grand, un hôtel d'aéroport, le déplacement du parc à carburant et des installations d'égouts, un nouveau terminal de fret, un nouveau complexe VIP et une zone technique.

"Le plan de 2009 était basé sur la date et les prévisions faites à cette époque, mais beaucoup de choses ont progressé bien au-delà des attentes et cela signifie que ces nouveaux développements doivent être pris en compte si nous voulons réaménager l'aéroport à l'heure actuelle, " dit M. Renaud.

M. Renaud a déclaré que les arrivées de touristes prévues pour 2019 étaient d'environ 280 000 personnes, mais les chiffres réels montrent qu'au cours de cette année, l'ère pré-pandémique, il y a eu plus de 460'000 arrivées à l'aéroport international.

Le nouveau plan directeur devra désormais prendre en compte ces nouveaux chiffres, développements et technologies pour créer un aéroport capable de porter le progrès des Seychelles dans les 50 prochaines années, a-t-il ajouté.

L'aéroport international des Seychelles a été ouvert le 20 mars 1972 par la reine Elizabeth II à l'époque coloniale britannique. Au fil des années, plusieurs développements ont été réalisés pour suivre les normes internationales et répondre au nombre croissant de compagnies aériennes et de visiteurs entrant dans l'archipel de l'océan Indien occidental.