Togo: Un Cultivateur tué par balle suite aux tirs de sommation des gendarmes

Décidément, on n'en finit pas avec les affaires de gros bras au Togo. D'après un communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Gal. Yark Demehame, dont nos confrères d'Afreepress en font échos, les faits ont pour origine, l'interpellation le Jeudi 03 Février 2022, de deux individus qui seraient des " gros bras ", auteurs de violences volontaires sur certaines personnes lors d'un affrontement.

Le " vendredi 4 février 2022, la gendarmerie a reçu l'alerte selon laquelle, à la suite de cette interpellation, les proches des intéressés sont en train de s'attaquer aux parents des victimes de l'agression de la veille, leur reprochant d'avoir été à l'origine de l'arrestation des deux gros bras. Ils ont même enlevé une personne à Guekope, sur la route du grand contournement à hauteur de la barrière érigée par les forces de sécurité le groupe mixte de surveillance Anti-Covid " écrit le ministre.

Et poursuit le communiqué, " ces gendarmes, débordés par la foule, ont fait l'objet d'agression de la part d'une cinquantaine d'individus armés de machettes, de gourdins et de pelles. À l'arrivée des renforts, et vu le caractère particulièrement violent et hostile de ces individus et dans le souci de pouvoir maîtriser les meneurs, les gendarmes ont dû faire des tirs de sommation ayant occasionné la blessure par balle du nommé Nossi Yao, 37 ans, cultivateur et tenancier de bar, demeurant à Guekope, préfecture de l'Avé ", et que, " évacué d'urgence au CHU Sylvanus Olympio, il succombera malheureusement plus tard des suites de ses blessures ".

Il est rapporté que quatre autres personnes identifiées comme auteurs de ces violences ont été interpellées, et que ces dernières seront présentées au procureur de la République.

Les populations sont appelées à ne pas de se rendre justice par elles-mêmes.