Togo: Ce que l'on reproche aux cinq militants arrêtés et déposés à la prison civile de Lomé

De quoi les 5 militants du Parti National Panafricain (PNP), arrêtés et jetés en prison fin janvier sont-ils accusés ?

Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 janvier 2022, monsieur Sébabé-Guéffé

Tchassanti Nouridine, Trésorier-adjoint du Parti national panafricain (PNP), monsieur Alfa Ibrahim, togolais résidant à Hambourg en Allemagne en séjour à Lomé, avec d'autres citoyens, Boukari Abdoulrazak, Amadou Abdoulrachid et Banka Alidjénou ont été enlevés par des forces de sécurité et conduits au Service Central de Recherches et d'Investigations Criminelles (SCRIC).

D'après les informations, leurs domiciles ont été fouillés de fond en comble à la suite de l'arrestation. Un ordinateur portable et des documents du PNP auraient été emportés chez Sébabé-Guéffé Tchassanti Nouroudine. On ignore toutefois ce qui a été trouvé après les fouilles au domicile de Alfa Ibrahim, au domicile de ses parents et dans la boutique de sa mère.

Toujours en détention, ces derniers seraient accusés d'apologie du crime et association de malfaiteurs.