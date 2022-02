Congo-Brazzaville: Slam - " Ekosimba ", vent d'espoir pour Mariusca Moukengue

Disponible sur les plateformes de téléchargement légal depuis le 1er février, "Ekosimba" est le tout nouveau single de la slameuse congolaise, Mariusca Moukengue, à travers lequel elle clame l'espoir et la persévérance, en dépit des aléas de la vie.

Le tout nouveau bébé de l'artiste, " Ekosimba ", tel qu' elle le surnomme sur les réseaux sociaux, se donne à comprendre comme " ça ira ". " Dans ce slam, nous abordons les thèmes de la persévérance dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse, dans la vie familiale. Et cela est valable pour le reste de la vie ", a confié Mariusca Moukengue qui a écrit ce texte dans une période sombre de sa vie où elle avait besoin d'une voix pour la consoler et la fortifier.

En remontant le temps, on se heurte au fait que l'artiste s'est toujours montrée engagée dans ses textes avec des singles instructifs et interpellateurs comme " Mwana mbanda " en featuring avec Spirita Nanda, " La rue, mon toit ", " Instant solidaire ", " Cimetière hydraulique ". Rien d'étonnant qu'" Ekosimba " s'inscrive dans le même sillage.

A travers ce morceau, la slameuse congolaise exhorte la jeunesse à ne pas emprunter des chemins tortueux pour réussir, mais plutôt à persévérer car tout travail a sa récompense. " Awa toko sala boni, ba lobi po esimba, faut osala kisi, to ozala na parti ou okima mikili ou oboma papa, mama to léki. Mais, ngai kaka mosala na losambo, ekosimba ", chante-t-elle pour démystifier la réussite dans une société où le mérite tend à disparaître au profit du cafouillage. Et d'ajouter, " rien est impossible à cœur vaillant. Je remue ciel et terre en bossant, pour qu' un jour... Ekosimba ! ".

Sur fond d'une cadence urbaine savamment arrangée, Mariusca se met également dans la peau d'une défenseuse des droits de femme, parfois marginalisée dans le domaine professionnel ou sentimental à cause de l'argent. " On s'en fout de ta matière grise tant que tu ne baisses ta lingerie. Hélas ma fille ! Luka poto oyo ako tinda yo na Poto po awa avenir eza na poto poto. On jeûne même po o bala po baboti ba lingui té ozala mwasi ya bala-bala ", chante-t-elle avant le premier refrain.

Fruit d'une autoproduction, "Ekosimba" est un morceau qui s'est construit au fil du temps. En 2021, Mariusca se met à écrire quelques vers chaque fois qu'elle sentait l'envie de devoir rester confiante. Mais, c'est en 2022 qu'elle le finalise. Le refrain est un remix d'une chanson des Tambours de Brazza que l'artiste avait écoutée pendant les Jeux africains organisés au Congo en 2014. " Quand l'ingénieur de son Shelby m'a envoyé la sonorité, ce refrain m'est venu à l'esprit. J'ai donc contacté le représentant des Tambours de Brazza qui m'a donné l'accord de l'utiliser pour mon single ", a déclaré l'artiste.

Notons qu'"Ekosimba" n'est disponible pour le moment qu'en version audio sur Shopamusic, Deezer, Spotify et Amazone. " Nous avons choisi Shopamusic pour la première phase de communication du single afin de soutenir la plateforme made in Congo mais aussi pour faciliter le public congolais à avoir accès au titre parce que ce n'est pas tout le monde qui a un compte bancaire pour acheter sur Amazone, Deezer ou Spotify ", a précisé Mariusca.