Congo-Kinshasa: Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur la situation en République démocratique du Congo

New York — - On trouvera ci-après le texte de la déclaration à la presse faite, aujourd'hui, par le Président du Conseil de sécurité pour le mois février, M. Vassily A. Nebenzia (Fédération de Russie):

Les membres du Conseil de sécurité ont condamné avec la plus grande fermeté les attaques perpétrées, le 1er février 2022, par les milices de la Coopérative pour le développement du Congo (CODECO) contre le camp de personnes déplacées de Savo, dans la province de l'Ituri (République démocratique du Congo), qui ont fait au moins 58 morts et plus de 40 blessés parmi les civils.

Les membres du Conseil ont souligné qu'il importait que le Gouvernement de la République démocratique du Congo mène au plus vite une enquête approfondie sur ces attaques afin d'amener les responsables à rendre compte de leurs actes.

Les membres du Conseil ont exprimé leur préoccupation face à la persistance des violences intercommunautaires et à l'augmentation de l'activité des groupes armés dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo. Ils ont à nouveau condamné tous les groupes armés actifs dans le pays et demandé à tous les acteurs de mettre un terme à la violence et aux violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire et aux atteintes à ces droits.

Les membres du Conseil ont rappelé que les motifs qui sous-tendaient les activités des différents groupes armés étaient variés et qu'il n'y avait pas de solution exclusivement militaire au problème des groupes armés et ont souligné qu'il importait d'apporter des réponses militaires et civiles complètes à ce problème.

Les membres du Conseil se sont déclarés préoccupés par la situation humanitaire actuelle, au vu de l'augmentation considérable du nombre de personnes ayant besoin de protection et d'aide humanitaire. Ils ont demandé au Gouvernement de la République démocratique du Congo de s'attaquer aux causes profondes de la situation humanitaire actuelle et aux partenaires de renforcer l'assistance qu'ils apportent au Gouvernement congolais pour surmonter ces problèmes.

Les membres du Conseil ont réitéré leur soutien à la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et ont appelé toutes les parties à coopérer pleinement avec la Mission et à continuer à concourir à l'exécution intégrale et objective de son mandat.

