Maroc: Province de Chefchaouen - Inhumation de l'enfant Rayan

Commune Tamorot (Chefchaouen) — L'enfant Rayan Aourram, décédé après être tombé dans un puits, a été inhumé, lundi, dans la commune Tamorot (province de Chefchaouen).

L'inhumation de la dépouille du petit Rayan, qui a eu lieu après les prières d'Addohr et du mort, s'est déroulée au cimetière Zaouia dans le village de Daroutane, en présence de la famille du défunt et une foule d'habitants de la commune et des collectivités territoriales voisines.

Des versets du Saint Coran ont été récités, à cette occasion, et l'assistance a élevé des prières pour le repos de l'âme du petit Rayan, un enfant de 5 ans, dont la mort a suscité un énorme élan de solidarité aux niveaux national et international, implorant le Tout Puissant de l'accueillir dans son vaste paradis et de l'entourer de Sa sainte miséricorde.

L'assistance a également imploré le Tout Puissant de préserver SM le Roi Mohammed VI et Lui accorder longue vie, et de combler le Souverain en la personne de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija et Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de tous les membres de l'illustre Famille Royale.

Dans un témoignage à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP lors des obsèques, l'oncle du défunt, Mohamed Kharchich, a exprimé la profonde gratitude de la famille à SM le Roi Mohammed VI, qui a bien voulu donner ses Hautes instructions pour déployer tous les efforts possibles afin de sauver le petit Rayan.

M. Kharchich a également souligné l'attention particulière accordée par SM le Roi à la famille du défunt.

Suite à ce tragique incident, qui a coûté la vie à l'enfant Rayan Aourram, SM le Roi Mohammed VI a eu un appel téléphonique avec les parents du petit Rayan au cours duquel le Souverain a exprimé Ses plus vives condoléances et Sa sincère compassion à l'ensemble des membres de la famille du défunt en cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, implorant le Tout-Puissant de l'accueillir en Sa sainte miséricorde et dans Son vaste paradis, et d'accorder patience et réconfort à sa famille, a indiqué, samedi soir, un communiqué du Cabinet Royal.

Le communiqué a précisé que SM le Roi a assuré qu'Il a suivi de près les développements de ce douloureux incident et qu'Il avait donné Ses Hautes Instructions aux autorités concernées pour prendre les mesures nécessaires et de déployer tous les efforts possibles afin de sauver le défunt, mais la volonté de Dieu étant imparable, l'enfant a répondu à l'appel du Très-Haut.